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影／送柯文哲超辣鹹酥雞？陳其邁：高雄人好客 加辣開玩笑

聯合報／ 記者林巧璉陳筠青／高雄即時報導
高雄市長陳其邁上午參加旗津第二條過港送水管通水典禮，證實昨天有送鹹酥雞給台北市長柯文哲，不過他也說明，送給柯P的那一份鹹酥雞，其實並沒有加辣。「我知道他(柯文哲)一定會講很多話，加辣是開玩笑的」。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁上午參加旗津第二條過港送水管通水典禮，證實昨天有送鹹酥雞給台北市長柯文哲，不過他也說明，送給柯P的那一份鹹酥雞，其實並沒有加辣。「我知道他(柯文哲)一定會講很多話，加辣是開玩笑的」。記者王昭月／攝影

高雄市政府27日、28日兩天舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，吸引7萬人造訪。市長陳其邁出席活動體驗炸鹹酥雞時，狂撒辣粉，還宣稱要把最辣的鹹酥雞，送給南下高雄舉辦簽書會的台北市長柯文哲。柯文哲昨晚到瑞豐夜市跑行程時，證實：「他有送我一盒啦，會帶回台北吃」。柯、陳2人昨晚也同時出席高雄林皇宮的一場晚宴，在會場走道「巧遇」擦身而過，2人握手並簡短寒暄，表情似乎略顯尷尬。

陳其邁上午參加旗津第二條過港送水管通水典禮，被問到相關話題，他解釋說，昨天在林皇宮有一場美容科系學生的舞台表演，因為當時舞台升起來，他們無法進入，否則昨晚其實有機會可以跟柯文哲市長同桌。陳其邁也證實有送鹹酥雞給柯文哲，他表示，希望柯市長回台北可以享用，感受高雄人的熱情，但是那一份鹹酥雞其實並沒有加辣。陳其邁說：「我知道他(柯文哲)一定會講很多話，加辣是開玩笑的，但是，我相信鹹酥雞應該是非常好吃」。

鹹酥雞 柯文哲 陳其邁 高雄市

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