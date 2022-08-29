高市府舉辦全國鹹酥雞嘉年華2天湧7萬人次 店家忙到手抽筋

高市府舉辦全國鹹酥雞嘉年華，2天吸引7萬人次，店家說「被人潮嚇到、夾鹹酥雞夾到手抽筋」，並帶動周邊百貨商機。高雄市長陳其邁也送鹹酥雞給昨天在高雄的台北市長柯文哲。

全國鹹酥雞嘉年華27、28日在高雄大遠百1樓廣場熱鬧開賣，匯集近百攤次店家一較高下，讓民眾吃遍全台知名鹹酥雞。

高雄市政府觀光局今天新聞稿指出，2天總計近7萬人次造訪，攤商人潮絡繹不絕，昨天晚間9時活動結束時，許多店家仍大排長龍，比首日還要多人；且伴隨嘉年華大量人潮，周邊大遠百、SOGO、新光三越百貨與興中商圈也連帶受益，2天業績成長明顯，大遠百營收就成長了約3成。

來自台北的頂尖高手夢幻無骨鹹酥雞老闆表示，被不間斷的人潮嚇到，夾鹹酥雞夾到手抽筋，準備的東西都不夠賣，比在台北跨年擺攤人潮多出3倍；台中攪勤鹹酥雞回饋，人潮出乎預期，第一天約2個小時就完售，隔天還請朋友專程送貨下來；高雄的熊爸雞排鹹酥雞說，第一天準備4天的量也是不夠，隔天更是把存貨都拿出來，以消化訂單。

陳其邁昨天也與活動代言人鹹酥雞女神張文綺現場示範炸鹽酥雞，他撒上胡椒與辣椒粉後說，「把這份大辣的包起來」，送給稍早在大遠百17樓舉辦簽書會的柯文哲。

陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪表示，昨天可能因為人潮太擠，柯文哲無法享用嘉年華特產，有特別送鹽酥雞給他，希望他回台北時可享用，感受高雄人的熱情好客，但是那份沒有加辣，「我知道他昨天一定會講很多話，加辣是開玩笑的」。

柯文哲、陳其邁昨天晚間先後現身不對外開放的晚宴，被媒體拍下2人在會場走道握手寒暄畫面。對此陳其邁說，當時是因為有表演，舞台升起、走道無法進去，不然昨天其實是有機會可跟柯文哲同桌。