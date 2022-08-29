醫百科技開發手術導航 臨床驗證可降低98%人為風險

醫百科技與醫療院所合作，開發出3款國產手術導航及腦神經外科手術機械手臂系統，可用於牙科、外科手術，臨床驗證可有效輔助醫師降低98%人為錯誤及節省30%手術時間。

醫百科技成立於2007年，董事長黃大可為執業多年牙醫師，40歲後投入手術導航產品開發，經官學研單位共同輔導，成功外銷希臘、土耳其等歐洲國家。近年再透過高雄市政府經發局聯手金屬中心輔導，媒合相關零組件與資訊廠商，提升精準度達臨床要求，促成與醫療院所合作開發更多手術導航解決方案。

黃大可說明，醫百科技以精準的3D光學定位結合專業醫學軟體為核心技術，自主研發及製造等3款牙科及外科手術導航系統，以及腦神經外科手術機械手臂，協助臨床醫師準確、安全完成微創手術，有效降低98%人為錯誤及減少30%手術時間，盼從教育、培訓到臨床，全面提升醫療品質與安全，創造領先、良好的醫療環境。

醫百科技目前已與台大、北醫、高醫等與國內頂尖醫療院所合作，推出牙科手術導航系統「IRIS（麗植）」，輔助牙醫師避開神經、鼻竇等危險區，不需翻開牙齦即可執行微創植牙手術。

另用於外科手術的「RETINA（雷帝納）」結合3D電腦斷層與核磁共振造影等醫學影像，協助醫師精準定位患處，並即時於軟體上呈現手術器械位置，輔助醫師進行神經外科、顱顏外科、耳鼻喉科、整形外科或口腔顎面外科等微創手術。

最新上市的「EPROB（醫擘）」機械手臂立體定位輔助手術系統，專注腦神經外科微創手術，搭配AI人工智慧科技，快速判斷患者顱內出血以及出血類型，協助醫師精準定位手術點。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，市長陳其邁上任後積極推動產業轉型，經發局長期與金屬中心配合，輔導在地業者導入智慧科技，近年更以「智慧醫療」、「精準醫療」為主軸，媒合相關業者並導入創新技術，協助醫療器材廠商開發符合臨床醫療需求的解決方案，提升在地產業競爭力。