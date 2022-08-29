帶動北高雄轉型 「高鐵科技之心」細部計畫公開展覽

因應半導體產業S廊帶計畫，高市府透過高鐵左營站三鐵共構交通優勢，帶動北高雄商業發展。「左營高鐵科技之心」擬定細部計畫公開展覽至9月26日止，後續將送都委會審議。

因應半導體產業S廊帶計畫，科技產業鏈進駐原中油高煉廠後，衍生相關商辦、會展及轉運等服務性設施需求，都市發展局今天新聞稿表示，透過高鐵左營站三鐵共構交通優勢，運用TOD大眾運輸導向發展策略，鏈結創新量能，帶動北高雄商業發展，「左營高鐵科技之心」擬定細部計畫公開展覽至9月26日止，後續將送都委會審議。

都發局長吳文彥指出，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，並與國防部政戰局及交通部鐵道局等國有土地管理機關多次磋商協調，將位於高鐵站西側轉運專用區及廣停用地變更為商業區，預計明年以「公辦都更」辦理招商開發，引入民間資金投資，全區採整體開發。

透過人車立體連通空橋，與高鐵站(台鐵新左營站)及立體停車場串連，提供公車轉運及兼顧生態綠化，以大眾運輸導向發展向北串聯S形產業廊帶，向南延續市區商業發展。

吳文彥說，因應半導體產業衍生相關商辦會展及交通轉運等服務性設施需求，除啟動「左營高鐵科技之心」計畫，並推動整合高鐵屏東延伸線、八德第二快速道路，規劃高鐵前後站聯絡交通及檢討半屏山南麓交通系統及土地使用整合，以期滿足晶圓設計、研發及商辦企業總部、服務中心等多元機能。

都發局都市更新科表示，新科技產業進駐，將為地方帶入人潮與錢潮，周邊區域土地、住宅、交通等生活需求能量也將大增。全案主要計畫變更部分已於7月27日經市都委會審議，將依程序報內政部都委會審議。

這次公展擬定細部計畫，也將續送市都委會審議；主、細計都完成審定作業後，即啟動公辦都更招商作業公開徵求實施者，全案開發規模預計達7萬多坪，提供商場、辦公、商務、轉運及停車等空間設施，強化北高雄左營高鐵旅運樞紐機能。