高市前金區7危樓開拆 市府後續協助受損戶求償

中央社／ 高雄29日電
高雄市前金區一處建築工地日前發生道路塌陷，造成7戶鄰宅成危樓，高雄市政府取得全數受損戶同意後，29日起進行拆除，預計9月22日完工。（高雄市工務局提供） 中央社
高雄市前金區一處建築工地日前發生道路塌陷，造成7戶鄰宅成危樓，高雄市政府取得全數受損戶同意後，29日起進行拆除，預計9月22日完工。（高雄市工務局提供） 中央社

高雄市前金區工地造成路面塌陷、7戶鄰宅成危樓，在受損戶陸續完成搬遷後，市府取得全數受損戶同意，今天起進行拆除，預計9月22日完工。市府後續也將協助受損戶求償事宜。

高市前金區自強一路83巷建築工地14日發生道路塌陷，導致周邊7戶民宅嚴重傾斜，被判定危樓須拆除。高雄市工務局今天發布新聞稿，宣布已取得全數住戶同意後，今天起進行拆除作業。

高雄市副市長林欽榮親赴工地巡視，指示工務局應注意拆除安全，建築師及結構、土木、大地技師等4大專業技師公會也應持續協力督導，務必進行工地監控量測，確保周邊鄰房安全；另也責令工務局、法制局積極協助7戶求償事宜。

林欽榮表示，考量施工安全，將採分階段施工約21個工作天完成。期間，市府將要求承商拆除程序務求完備，同時每天都要有拆除施工日誌存查，市府也將會同建築師及土木、結構、大地技師等4大公會代表督導。

工務局長楊欽富表示，鄰損戶依照建築法第81條規定公告拆除，因房屋家具等物品已陸續完成搬遷，因此今天進行拆除作業，預計至9月22日可完成。

工務局指出，為了確保工地周邊鄰房安全，坍塌期間已要求承商24小時採自動監測並派專業技師作即時數據監控及判讀；另因水位屬流動狀態，非拆除階段，廠商也應維持工地內、外水位平衡，務求工安做到滴水不漏。

工務局表示，後續也將偕同法制局持續協助鄰損戶向業者求償事宜。至於受損7戶外，若有民眾反映鄰損，工務局建管處也會依「高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法」程序錄案處理。

建築 高雄市 工安

延伸閱讀

台南著名綠色隧道路樹竄根 市府分段施工「還原平坦」

公職選舉今起登記 高市民進黨正國會邁盟團體出擊造勢

在工地搭鷹架日賺3千 他奮鬥20年「還百萬債+買房+買車」

影／三重12樓建築工地起火 警消出動126人到場灌救

相關新聞

工地坍塌7危樓開拆 住戶黯然

高雄前金區自強一路大樓建案日前施工不慎造成周邊道路塌陷，7棟透天厝傾斜成危樓，經住戶同意後，昨起開拆，郭姓老夫婦不捨「起...

旗津解渴 第2條過港送水管通水

高雄旗津區原僅靠一條鋼管跨越高雄港送自來水，每逢遊客激增用水量驟升，商圈店家就受缺水之苦；行政院利用前瞻計畫經費，規畫興...

未雨綢繆 高雄鑿62井備用

今年至今未有颱風，北部已有缺水問題，南部雖供水穩定，但水利署與高雄市府未雨綢繆在高雄開鑿62口井，移交給水公司管理，如水...

「潮海渡」實景歌舞劇 演繹屏東大鵬灣域養殖變遷史

屏東縣邀跨域表演藝術家張逸軍，量身打造「潮海渡」實景歌舞劇，9月4日在屏東夏日狂歡祭閉幕演出，以傳統南音搭配當代馬戲、民...

「左營高鐵科技之心」都計變更案細部計畫 今起公開展覽

因應半導體S科技廊帶成形，並迎接台積電進駐設廠衍生的相關需求，高雄市都市計畫委員會7月底通過的「左營高鐵科技之心」都計變...

高雄自強路7戶危樓今開拆 受災戶萬分不捨

高雄前金區自強一路大樓建案施工不慎造成周邊道路塌陷，7棟透天厝成傾斜成危樓；經過協商後住戶同意後，今天起開拆，預計利用3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。