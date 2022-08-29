高市前金區7危樓開拆 市府後續協助受損戶求償

高雄市前金區工地造成路面塌陷、7戶鄰宅成危樓，在受損戶陸續完成搬遷後，市府取得全數受損戶同意，今天起進行拆除，預計9月22日完工。市府後續也將協助受損戶求償事宜。

高市前金區自強一路83巷建築工地14日發生道路塌陷，導致周邊7戶民宅嚴重傾斜，被判定危樓須拆除。高雄市工務局今天發布新聞稿，宣布已取得全數住戶同意後，今天起進行拆除作業。

高雄市副市長林欽榮親赴工地巡視，指示工務局應注意拆除安全，建築師及結構、土木、大地技師等4大專業技師公會也應持續協力督導，務必進行工地監控量測，確保周邊鄰房安全；另也責令工務局、法制局積極協助7戶求償事宜。

林欽榮表示，考量施工安全，將採分階段施工約21個工作天完成。期間，市府將要求承商拆除程序務求完備，同時每天都要有拆除施工日誌存查，市府也將會同建築師及土木、結構、大地技師等4大公會代表督導。

工務局長楊欽富表示，鄰損戶依照建築法第81條規定公告拆除，因房屋家具等物品已陸續完成搬遷，因此今天進行拆除作業，預計至9月22日可完成。

工務局指出，為了確保工地周邊鄰房安全，坍塌期間已要求承商24小時採自動監測並派專業技師作即時數據監控及判讀；另因水位屬流動狀態，非拆除階段，廠商也應維持工地內、外水位平衡，務求工安做到滴水不漏。

工務局表示，後續也將偕同法制局持續協助鄰損戶向業者求償事宜。至於受損7戶外，若有民眾反映鄰損，工務局建管處也會依「高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法」程序錄案處理。