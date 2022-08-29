影／颱風遲不來供水恐吃緊 高雄市超前部署已開62口井

今年至今未有颱風，北部已傳出缺水疑慮，高雄市長陳其邁今早參加旗津第二條過港送水管通水典禮提及，因應缺水，已與水利署在高雄開鑿62口井備援，目前封存，需要時即啟用，約可增13.6噸供水，另楠梓及橋頭再生水廠，可增十萬噸用水，里嶺伏流水增加十萬噸，高市超前部署，預做準備。

陳其邁今早參與旗津第二條過港送水管通水典禮，指這項工程是前瞻基礎建設計畫裡的一環，高雄有5條自來水幹管要更新，這是其中一條，主要送送旗津用水，過去第一條走過港隧道的自來水幹管，是鋼質材料，年代久遠，行政院為穩定供水、增加供水韌性及備援能力，在高雄港海床下再第2條的備援幹管。

他表示，旗津第二條過港送水管，總經費達到1.4億左右，未來可穩定提供增加約1萬戶供水， 擴增1.02噸供水量，對旗津居民的用水幫助非常大。另市府也跟中央合作，楠梓跟橋頭的再生水廠會增加10萬噸水，里嶺伏流水工程也有10萬噸，對穩定大高雄供水都非常有幫助。

陳其邁說，最近颱風較少進來，因此今年底或明年供水可能吃緊，不過高雄在前年底到去年初缺水的時候，就與水利署合作，供開62口井，共增加13.6萬噸的供水量，目前井是封起來，有需要的時候隨時都可以用，因應缺水，市府也會嚴密的監控水情。