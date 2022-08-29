高雄眷村「以住代護」要求做生意 議員促市府應輔導

高雄推動眷村活化，已推動「以住代護」9年，今年加強商轉，期加速眷村活活絡。議員表示，目前建業新村內有商家、民宿和文化館，但不被外人知相當可惜，應設置互動式電子地圖，吸引更多遊客造訪。文化局表示，今年著手網站改版，未來可結合住宿訂位系統，年底可完成。

今天高雄市議會教育部門質詢，議員陳善慧說，自己日前參與「2022高雄眷村設計生活節」，發現建業新村目前已有不少有趣商家和民宿，將軍好宅也是很棒的文化景點，但是不少遊客對這些景點不熟悉，相當可惜。建議文化局應做互動式電子地圖，讓民眾可快速搜尋到相關旅遊資訊，也能有深度眷村文化觀光。

文化局長王文翠表示，今年正在進行「以住代護」網站更新，未來可讓商家自行更新相關資訊，更結合住宿訂位系統，讓旅客、店家都更方便，約在今年底可完成建置。

以住代護計畫即將邁入第10年，今年徵選計畫也從「住」擴大延展為「駐」，以商業為主，希望提升商轉營運模式，促成產業群聚村落。議員李雅慧指出，原住戶過去以住為主，但因對地方有認同、感情，也朝目前市府要求的商轉努力，「市府要求住戶做生意，文化局不能只當房東，收取租金、權利金等，更應該協助輔導店家。」建議市府在周邊商業模式未建立前，研議降低租金。

王文翠表示，目前租金不計庭院空間，純以室內空間計算，每坪450元。這樣的價錢低於市場價格，甚至比社宅便宜20至30%。對於住戶的需求部分，文化局再來思考要以什麼機制處理，因租金經公告，投件者也了解相關規定。