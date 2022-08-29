快訊

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄泳池開放時間短 議員促：暑假延長一小時

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議員林于凱今質詢指出高雄公立泳池開放時間不夠彈性，對想游泳的民眾而言不友善，圖為鳳山池。記者林巧璉／翻攝
高市議員林于凱今質詢指出高雄公立泳池開放時間不夠彈性，對想游泳的民眾而言不友善，圖為鳳山池。記者林巧璉／翻攝

高市共有7個市立游泳池，高市議員林于凱今質詢指出，泳池開放時間短、缺乏彈性，對想游泳的民眾而言不夠友善，應研議加長服務時間，尤其是暑假使用的旺季。運發局表示，今年8、9月在三民池試辦，增加下午4點半至7點時段，會逐步依照民眾使用需求調整。

高市7個市立游泳池分別為國際池、三民池、楠梓池、左營池、鳳山池、大寮池、前鎮池等，議員林于凱今上午在議會進行教育部門質詢時說，高雄泳池開放時間缺彈性，下班民眾使用不便。泳池上午從5點半開放至8點半，中間清場5小時，到下午1點半才又開放至4點半，晚上也只到9點，「雖然表定是9點，但民眾反映管理員大概都在8點50分就開始清場。」

林于凱指出，台北也有三民泳池，「平平都是公立泳池、都叫做三民泳池，台北開放整天，清場清潔時間僅半小時，晚上開放至9點半，對於上班民眾而言方便不少。」另外桃園泳池在暑假期間甚至延長至晚上11點，讓更多民眾可盡情游泳。高雄不必要全數比照辦理，但運發局應該因應民眾使用需求延長開放時間，至少暑假應延長1小時。

運發局長侯尊堯回應，從過去體育處時代，泳池的開放時間就是目前表定，主要是人力考量，但也是經過長時間觀察民眾使用需求。在上午晨泳的人少，目前的時段應足夠。至於暑假的開放時間，也有家長反映希望能加開，今年8月、9月在三民池試辦，增加下午4點半至7點時段。後續會再試試辦狀況、民眾需求調整。

除了一般民眾游泳需求外，林于凱也提到，地方泳隊在租借場地上也有困難，鹽埕泳隊沒有固定的訓練場地，甚至跑到三民池租借，長時間訓練需要溫水游泳池，但溫水池少導致地方隊伍常常只能借戶外泳池。泳隊與一般民眾共用泳池，訓練效果不佳，也可能互相影響。高市目前力推運動中心，在新運動中心開設前應盤點地方團體使用需求，規畫地方運動隊伍的專案租用時段。

侯尊堯表示，鹽埕游泳隊今年底可使用新的鹽埕運動中心，另外泳池在非寒暑假時間游池空曠，游泳民眾甚至一個人就能獨享一泳道。目前早上也有游泳委員會隊伍在使用，可再討論泳隊需要的是專屬時間，還是泳到區隔後大家可共同使用。

高市議員林于凱今質詢指出高雄公立泳池開放時間不夠彈性，對想游泳的民眾而言不友善。記者林巧璉／翻攝
高市議員林于凱今質詢指出高雄公立泳池開放時間不夠彈性，對想游泳的民眾而言不友善。記者林巧璉／翻攝

暑假 林于凱

延伸閱讀

高雄左楠增一席議員競爭激烈 2女將今成立競選總部

石化業加裝「洩漏定位監測」系統兩年僅增4條 林于凱：太慢了

前「公門菜鳥」贈考場報 高市議員林于凱提醒考生注意職場眉角

揭發求職淪車手一個多月 林于凱怒批「一紙公文未發」

相關新聞

高雄泳池開放時間短 議員促：暑假延長一小時

高市共有7個市立游泳池，高市議員林于凱今質詢指出，泳池開放時間短、缺乏彈性，對想游泳的民眾而言不夠友善，應研議加長服務時...

源大環能進駐屏東農科 助企業減排年省2000萬燃料費

生質能源廠源大環能（6639）通過屏東農科管理局及審議委員審核進駐。未來將運用當地豐富的農業剩餘資源生產生物質碳、木醋液...

7萬人擠風箏節 旗津車船塞爆

高雄旗津日前辦風箏節，2天吸引7萬多人次，造成過港隧道大塞車，1小時車程花4小時才到家，凸顯旗津交通困境。交通局坦言，旗...

屏鵝標案疑內定 三工處：可受檢驗

屏鵝公路「種樹百里2.0計畫」如火如荼推進，112公里分4個桿線下地及景觀優化工程標案，出現4家廠商各投4標，評選結果1...

愛傳金沙 TCC贈樂齡玩具、同鄉會捐快篩

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）昨天捐贈金沙樂齡學習中心一批樂齡玩具，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回童心，...

廣角鏡／大雨炸高雄 樹倒壓車

高雄市昨天下午出現豪大雨，夾雜轟隆隆雷聲，雷雨造成零星意外。左營區新榮街一處人孔蓋噴水，水高約半公尺，宛如小湧泉；三民區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。