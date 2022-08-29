高雄泳池開放時間短 議員促：暑假延長一小時

高市共有7個市立游泳池，高市議員林于凱今質詢指出，泳池開放時間短、缺乏彈性，對想游泳的民眾而言不夠友善，應研議加長服務時間，尤其是暑假使用的旺季。運發局表示，今年8、9月在三民池試辦，增加下午4點半至7點時段，會逐步依照民眾使用需求調整。

高市7個市立游泳池分別為國際池、三民池、楠梓池、左營池、鳳山池、大寮池、前鎮池等，議員林于凱今上午在議會進行教育部門質詢時說，高雄泳池開放時間缺彈性，下班民眾使用不便。泳池上午從5點半開放至8點半，中間清場5小時，到下午1點半才又開放至4點半，晚上也只到9點，「雖然表定是9點，但民眾反映管理員大概都在8點50分就開始清場。」

林于凱指出，台北也有三民泳池，「平平都是公立泳池、都叫做三民泳池，台北開放整天，清場清潔時間僅半小時，晚上開放至9點半，對於上班民眾而言方便不少。」另外桃園泳池在暑假期間甚至延長至晚上11點，讓更多民眾可盡情游泳。高雄不必要全數比照辦理，但運發局應該因應民眾使用需求延長開放時間，至少暑假應延長1小時。

運發局長侯尊堯回應，從過去體育處時代，泳池的開放時間就是目前表定，主要是人力考量，但也是經過長時間觀察民眾使用需求。在上午晨泳的人少，目前的時段應足夠。至於暑假的開放時間，也有家長反映希望能加開，今年8月、9月在三民池試辦，增加下午4點半至7點時段。後續會再試試辦狀況、民眾需求調整。

除了一般民眾游泳需求外，林于凱也提到，地方泳隊在租借場地上也有困難，鹽埕泳隊沒有固定的訓練場地，甚至跑到三民池租借，長時間訓練需要溫水游泳池，但溫水池少導致地方隊伍常常只能借戶外泳池。泳隊與一般民眾共用泳池，訓練效果不佳，也可能互相影響。高市目前力推運動中心，在新運動中心開設前應盤點地方團體使用需求，規畫地方運動隊伍的專案租用時段。