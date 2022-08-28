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潘孟安戴墨鏡不是耍酷 右眼撞到椅腳變成「熊貓」
屏東縣長潘孟安這兩天出席公開活動時，總是戴著黑色墨鏡，網友留言以為「耍酷」，潘孟安今下午出席南國漫讀節活動特別說明，他不是耍酷，是眼睛有問題。今晚他臉書發文說明原委，原來是前兩天起床，一個踉蹌，右眼撞到椅腳，眼睛周邊嚴重瘀青，變成熊貓眼。
潘孟安今發文說，雖然想隱瞞，但，他知道「紙包不住火了」，是的，「我變成熊貓了」。這幾天鼻梁上的黑墨鏡，不管白天黑夜，不論室內戶外，都沒拿下來，網友留言以為「耍酷」，說再多也解釋不清。
潘孟安說，兩天前的早上，趕時間急起床，一個踉蹌，右眼直接撞到椅腳，當時痛到叫不出來，緊急看眼科，雖傷及眼睛，所幸當時還沒戴上眼鏡，否則後果不堪設想，眼睛周邊嚴重瘀青。
潘孟安說，就診後，看到鏡子裡熊貓眼，自己都不敢看第二眼，當時還是農曆7月，很怕嚇到大家，不敢以真面目見人，只能掛太陽眼鏡遮醜，不過，因為沒有墨鏡，自己又有散光、近視加老花，配眼鏡需時間，顧不得造型或美感，臨時借一副套掛式墨鏡應急，只求先遮醜就好。
潘孟安說，這幾天碰上南國漫讀節起跑，記者會與對談等活動早已排定，文化界朋友們從全國各地遠道而來，只能硬著頭皮上場，不過，事前會摘下眼鏡跟來賓致歉，就算一眼睜不太開，仍瞄到來賓強忍笑意模樣，真的很想挖地洞鑽進去。
今天下午潘孟安戴黑墨鏡參加南國漫讀節，與「大塊文化」董事長郝明義對談，潘孟安現場說明，他戴墨鏡是因為眼睛出了問題，不是耍酷，主持人聯合文學總編輯王聰威最後還提醒大家，「大家要保護好眼睛，才能好好閱讀」，全場會心一笑。
潘孟安說，「熊貓」樣得一段時間才會痊癒，眼看瞞不住了，又怕民眾或來客誤會，決定坦白說出始末，眼睛真的是靈魂之窗，「請各位以我為戒，好好愛護眼睛」。
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