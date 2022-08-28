快訊

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潘孟安戴墨鏡不是耍酷 右眼撞到椅腳變成「熊貓」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天出席南國漫讀節講座時，帶著墨鏡，講座尾聲時，他特別解釋，因為眼睛出了問題戴上墨鏡，不是網友說的耍酷。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今天出席南國漫讀節講座時，帶著墨鏡，講座尾聲時，他特別解釋，因為眼睛出了問題戴上墨鏡，不是網友說的耍酷。記者劉星君／攝影

屏東縣長潘孟安這兩天出席公開活動時，總是戴著黑色墨鏡，網友留言以為「耍酷」，潘孟安今下午出席南國漫讀節活動特別說明，他不是耍酷，是眼睛有問題。今晚他臉書發文說明原委，原來是前兩天起床，一個踉蹌，右眼撞到椅腳，眼睛周邊嚴重瘀青，變成熊貓眼。

潘孟安今發文說，雖然想隱瞞，但，他知道「紙包不住火了」，是的，「我變成熊貓了」。這幾天鼻梁上的黑墨鏡，不管白天黑夜，不論室內戶外，都沒拿下來，網友留言以為「耍酷」，說再多也解釋不清。

潘孟安說，兩天前的早上，趕時間急起床，一個踉蹌，右眼直接撞到椅腳，當時痛到叫不出來，緊急看眼科，雖傷及眼睛，所幸當時還沒戴上眼鏡，否則後果不堪設想，眼睛周邊嚴重瘀青。

潘孟安說，就診後，看到鏡子裡熊貓眼，自己都不敢看第二眼，當時還是農曆7月，很怕嚇到大家，不敢以真面目見人，只能掛太陽眼鏡遮醜，不過，因為沒有墨鏡，自己又有散光、近視加老花，配眼鏡需時間，顧不得造型或美感，臨時借一副套掛式墨鏡應急，只求先遮醜就好。

潘孟安說，這幾天碰上南國漫讀節起跑，記者會與對談等活動早已排定，文化界朋友們從全國各地遠道而來，只能硬著頭皮上場，不過，事前會摘下眼鏡跟來賓致歉，就算一眼睜不太開，仍瞄到來賓強忍笑意模樣，真的很想挖地洞鑽進去。

今天下午潘孟安戴黑墨鏡參加南國漫讀節，與「大塊文化」董事長郝明義對談，潘孟安現場說明，他戴墨鏡是因為眼睛出了問題，不是耍酷，主持人聯合文學總編輯王聰威最後還提醒大家，「大家要保護好眼睛，才能好好閱讀」，全場會心一笑。

潘孟安說，「熊貓」樣得一段時間才會痊癒，眼看瞞不住了，又怕民眾或來客誤會，決定坦白說出始末，眼睛真的是靈魂之窗，「請各位以我為戒，好好愛護眼睛」。

屏東縣長潘孟安這兩天出席公開活動時都戴上墨鏡，原來是前兩天，他趕時間急起床，一個踉蹌，右眼撞到椅腳，緊急看眼科，眼睛周邊嚴重瘀青，變成熊貓眼。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安這兩天出席公開活動時都戴上墨鏡，原來是前兩天，他趕時間急起床，一個踉蹌，右眼撞到椅腳，緊急看眼科，眼睛周邊嚴重瘀青，變成熊貓眼。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安（中）今天出席南國漫讀節講座時，帶著墨鏡，講座尾聲時，他特別解釋，因為眼睛出了問題戴上墨鏡，不是網友說的耍酷。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今天出席南國漫讀節講座時，帶著墨鏡，講座尾聲時，他特別解釋，因為眼睛出了問題戴上墨鏡，不是網友說的耍酷。記者劉星君／攝影

潘孟安 南國漫讀節

延伸閱讀

南國漫讀節 潘孟安：屏東從文化沙漠構築一片文化綠洲

蔣勳、潘孟安、温昇豪出席 2022南國漫讀節盛大揭幕

2022南國漫讀節／重磅講座郝明義、潘孟安對談 市集老新台菜、糯夫米糕出攤

柬埔寨付贖救人有突破 伍麗華證實：五人平安落地

相關新聞

高雄泳池開放時間短 議員促：暑假延長一小時

高市共有7個市立游泳池，高市議員林于凱今質詢指出，泳池開放時間短、缺乏彈性，對想游泳的民眾而言不夠友善，應研議加長服務時...

源大環能進駐屏東農科 助企業減排年省2000萬燃料費

生質能源廠源大環能（6639）通過屏東農科管理局及審議委員審核進駐。未來將運用當地豐富的農業剩餘資源生產生物質碳、木醋液...

7萬人擠風箏節 旗津車船塞爆

高雄旗津日前辦風箏節，2天吸引7萬多人次，造成過港隧道大塞車，1小時車程花4小時才到家，凸顯旗津交通困境。交通局坦言，旗...

屏鵝標案疑內定 三工處：可受檢驗

屏鵝公路「種樹百里2.0計畫」如火如荼推進，112公里分4個桿線下地及景觀優化工程標案，出現4家廠商各投4標，評選結果1...

愛傳金沙 TCC贈樂齡玩具、同鄉會捐快篩

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）昨天捐贈金沙樂齡學習中心一批樂齡玩具，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回童心，...

廣角鏡／大雨炸高雄 樹倒壓車

高雄市昨天下午出現豪大雨，夾雜轟隆隆雷聲，雷雨造成零星意外。左營區新榮街一處人孔蓋噴水，水高約半公尺，宛如小湧泉；三民區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。