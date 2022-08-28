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柯文哲瑞豐夜市掃街 「有拿到陳其邁送的鹹酥雞」

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
台北市長柯文哲今至高雄參加簽書會，晚上扮演母雞，陪同議員參選人至瑞豐夜市掃街。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今至高雄參加簽書會，晚上扮演母雞，陪同議員參選人至瑞豐夜市掃街。記者林巧璉／攝影

台北市長柯文哲今至高雄參加簽書會，晚上扮演母雞，陪同議員參選人至瑞豐夜市掃街。柯文哲說，自己有拿到陳其邁送的一盒鹹酥雞，準備帶回台北吃。至於藍白合，柯文哲說，後續沒有和國民黨高雄市長參選人柯志恩談合作，「這種事自然就好！」

據了解，柯文哲和陳其邁在「鳳凰展翅，邁向前程」2022全國美業時尚交流展演秀晚宴上碰面，兩人互相握手寒暄，低調同台。陳其邁今下午在全國鹹酥雞嘉年華說，要送柯文哲「最辣」的鹹酥雞，簽書會也很辛苦。事後果然說到做到，柯文哲說，自己有拿到，準備拿回台北吃。

柯文哲和黨籍市議員參選人莊貽量（左營、楠梓）、劉家榮( 旗津、鼓山、鹽埕）、李建輝（大寮、林園）、陳妙真（鳳山）等人至瑞豐夜市拜票掃街，不少年輕人看到柯文哲都爭相合照，有人說，哇！是柯P耶！我要拍照！不少商家也邀請柯文哲至攤內合影，也請柯文哲在攤位招牌留下簽名。

柯文哲與團隊在夜市內逐攤拜訪，「上一次是2019年來的，這次夜市人潮少滿多的。」不少人看到柯文哲都紛紛拿起相機拍照，面對合影，柯文哲也來者不拒，工作人員逐一替民眾和柯文哲合照。

台北市長柯文哲今至高雄參加簽書會，晚上扮演母雞，陪同議員參選人至瑞豐夜市掃街。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今至高雄參加簽書會，晚上扮演母雞，陪同議員參選人至瑞豐夜市掃街。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今至高雄參加簽書會，晚上扮演母雞，陪同議員參選人至瑞豐夜市掃街。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今至高雄參加簽書會，晚上扮演母雞，陪同議員參選人至瑞豐夜市掃街。記者林巧璉／攝影

柯文哲 瑞豐夜市 鹹酥雞 陳其邁

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