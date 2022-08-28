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單日逾2萬車次！屏鵝公路塞車入夜終於化解 遊客對警比讚
暑假最後一個假日，屏鵝公路今天下午又大塞車，綿延數公里的車潮終於在晚上7點多化解。目前省道台1線楓港以北至枋山間雖不再壅塞，但仍是車多，正在下大雨，警方仍在部分路段設崗指揮，呼籲駕駛人注意行車，小心安全。
警方統計，省道台1線及台17線今天北返車潮，到晚上7點為止已逾2萬車次；不少民眾抓緊暑假尾聲出遊，墾丁大街昨就湧入逾7千遊客，因為假期將結束，遊客午後陸續北返，才造成部分路段塞車。
警方下午5點多啟動分流，並實施北上調撥車道，到晚上7點多終於化解車流。雖有些遊客對塞車頗有微詞，但也有遊客見員警揮汗指揮，特別開窗以大姆指比讚致謝。
屏鵝公路今年暑假因施工頻傳塞車，接下來省道台1線及台17線五叉路口，也將於中秋連假後施工，屆時恐怕又將大塞。公路總局第三區養護工程處已要求包商盡可能降低施工衝擊，警方也將加強疏導，維持行車順暢。
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