快訊

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單日逾2萬車次！屏鵝公路塞車入夜終於化解 遊客對警比讚

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
暑假最後一個假日，屏鵝公路又大塞車，綿延數公里的車潮終於在晚上7點多化解。圖／取自路況即時影像
暑假最後一個假日，屏鵝公路又大塞車，綿延數公里的車潮終於在晚上7點多化解。圖／取自路況即時影像

暑假最後一個假日，屏鵝公路今天下午又大塞車，綿延數公里的車潮終於在晚上7點多化解。目前省道台1線楓港以北至枋山間雖不再壅塞，但仍是車多，正在下大雨，警方仍在部分路段設崗指揮，呼籲駕駛人注意行車，小心安全。

警方統計，省道台1線及台17線今天北返車潮，到晚上7點為止已逾2萬車次；不少民眾抓緊暑假尾聲出遊，墾丁大街昨就湧入逾7千遊客，因為假期將結束，遊客午後陸續北返，才造成部分路段塞車。

警方下午5點多啟動分流，並實施北上調撥車道，到晚上7點多終於化解車流。雖有些遊客對塞車頗有微詞，但也有遊客見員警揮汗指揮，特別開窗以大姆指比讚致謝。

屏鵝公路今年暑假因施工頻傳塞車，接下來省道台1線及台17線五叉路口，也將於中秋連假後施工，屆時恐怕又將大塞。公路總局第三區養護工程處已要求包商盡可能降低施工衝擊，警方也將加強疏導，維持行車順暢。

屏東警方總動員維持交通順暢，有遊客見員警揮汗指揮，特別開窗以大姆指比讚致謝。圖／民眾提供
屏東警方總動員維持交通順暢，有遊客見員警揮汗指揮，特別開窗以大姆指比讚致謝。圖／民眾提供

塞車 車潮 連假

延伸閱讀

種樹百里2.0爭議不斷 恆春民代無奈「每天都在塞車」

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

屏鵝公路因他想「種樹百里」狂塞 蘇貞昌回這兩句

相關新聞

高雄泳池開放時間短 議員促：暑假延長一小時

高市共有7個市立游泳池，高市議員林于凱今質詢指出，泳池開放時間短、缺乏彈性，對想游泳的民眾而言不夠友善，應研議加長服務時...

源大環能進駐屏東農科 助企業減排年省2000萬燃料費

生質能源廠源大環能（6639）通過屏東農科管理局及審議委員審核進駐。未來將運用當地豐富的農業剩餘資源生產生物質碳、木醋液...

7萬人擠風箏節 旗津車船塞爆

高雄旗津日前辦風箏節，2天吸引7萬多人次，造成過港隧道大塞車，1小時車程花4小時才到家，凸顯旗津交通困境。交通局坦言，旗...

屏鵝標案疑內定 三工處：可受檢驗

屏鵝公路「種樹百里2.0計畫」如火如荼推進，112公里分4個桿線下地及景觀優化工程標案，出現4家廠商各投4標，評選結果1...

愛傳金沙 TCC贈樂齡玩具、同鄉會捐快篩

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）昨天捐贈金沙樂齡學習中心一批樂齡玩具，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回童心，...

廣角鏡／大雨炸高雄 樹倒壓車

高雄市昨天下午出現豪大雨，夾雜轟隆隆雷聲，雷雨造成零星意外。左營區新榮街一處人孔蓋噴水，水高約半公尺，宛如小湧泉；三民區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。