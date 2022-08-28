柯文哲、陳其邁前後出席補教界師鐸獎 北高市長擦身握手

高市雄教育局今天舉辦補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」頒獎，晚上高雄第一女子美容商業同業公會在林皇宮舉設晚宴。台北市長柯文哲前腳先到，要離去時高雄市長陳其邁正好入場，兩人錯身時，禮貌性握握手，各自迎向支持者。

為激勵高雄市補習班、兒童課後照顧服務中心提升教學品質與正向風氣，高雄市政府教育局今天下午2時在林皇宮全環球廳，舉行高雄市111年度補習班暨兒童課後照顧服務中心「師鐸獎」頒獎典禮，共有77人獲頒優良教師獎、優良主任獎與優良創辦人獎並接受表揚。

晚上高雄第一女子美容商業同業公會舉辦晚宴，席開百桌，柯文哲早早到場，坐在主桌，有些賓客排隊與柯合影，柯文哲來者不拒，上台致詞時也很含蓄，立委張其祿和民眾黨高雄市議員參選人同行。

民眾聽說市長陳其邁也要來，想看看兩人有沒有什麼火花。陳其邁約7點45分到場，柯文哲正要離去，接續夜市掃街行程，兩人在雙方人馬簇擁下錯身，禮貌性微笑並握握手，未交談。