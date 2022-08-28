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種樹百里2.0爭議不斷 恆春民代無奈「每天都在塞車」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。記者劉星君／攝影
台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。記者劉星君／攝影

種樹百里2.0爭議不斷，國民黨屏東縣黃明賢批，民眾罵翻了，屏鵝公路種樹根本就沒有必要，增加綠化應該強化城市綠美化，種樹的樹種必須考量到不會落葉，要注意行車安全。

屏縣恆春議員盧玟欣一提到種樹百里工程，滿肚子苦水，她批，「沒有配套措施，屏南地區幾乎每天都在塞車」，恆春半島距離市區已經夠遠了，平日也在塞，「出門都要提早半小時」，她去枋山拜訪、到議會開會，每天都塞在車陣中。

盧玟欣說，平日短短五分鐘車程，她曾經在車陣中塞車半小時，施工還有很多突發狀況，挖破水管，導致停水，屏鵝公路三角錐標示擺放不清楚，另外施工挖馬路，都沒有補平，也造成用路人危險。

「屏南地區更需要的是快速道路！」盧玟欣說，屏南快道一直在評估、評估，政府不給快速道路，回家的路只會更遙遠。

屏縣潮州議員許馨勻說，種樹百里工程真的有必要這麼急嗎？行政院長蘇貞昌認為種樹百里2.0完工後改善景觀，想法看似夢幻，但在執行面卻無配套，地方完全沒有座談會。另外替代道路規畫，潮州台一線外環道導引民眾進入鎮內延平路上，但延平路上也有交通壅塞問題，鎮內、鎮外都在塞。

國民黨屏東縣議員陳揚認為，國境還沒有全面開放出國，假日根本國旅大爆發，假日施工單位要調整施工時程、做好分流。

民進黨縣屏縣議員許展維說，種樹百里工程影響交通壅塞，也希望相關單位在工程進行時，降低交通壅塞問題，工程單位做好交通規畫，盼能達成雙贏。

台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。記者劉星君／攝影
台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。記者劉星君／攝影
台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。記者劉星君／攝影
台一線屏鵝公路，今年7月1日啟動種樹百里2.0計畫，駕駛人行駛在台1線，猶如開障礙賽闖關。記者劉星君／攝影

屏東縣 恆春 塞車

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