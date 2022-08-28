超強母雞餵食秀 陳其邁展現高人氣
抓住暑假的尾巴，高市27、28日舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，兩天湧進7萬人，大遠百戶外廣場被擠得水洩不通。高雄市長陳其邁今出席活動，更親自炸鹹酥雞。台北市長柯文哲也在大遠百誠品書點舉辦簽書會，兩人意外同場合，但未同台。陳其邁說，要請柯文哲吃最辣的。，他是醫界的前輩，簽書會也很辛苦。
陳其邁今化身成鹹酥雞達人與活動代言人鹹酥雞女神張文綺炸鹹酥雞，陳其邁有模有樣灑辣椒粉，「買鹹酥雞一定要自己去，因為看到大姐灑粉就好過癮！還有記得要配珍珠奶茶！」陳其邁玩上癮狂灑辣粉，還翻動鐵盤中的鹽酥雞，動作俐落。
現場也玩起餵食秀，剛開始陳其邁和張文綺互餵，台灣基進黨市議員參選人楊佩樺也衝上台要陳其邁餵食。陳其邁笑著餵食，後續陳其邁也餵食市議員陳慧文、市議員參選人黃雍琇等人，堪稱超級母雞，現場展現超人氣。
觀光局今天也公布2022全國鹹酥雞嘉年華的「人氣好味獎、特色風味獎、專家推薦獎、超級人氣王」等獎項名單，由專業評審評比的「舌尖美食獎」由高雄卡滋嗑炸雞、台南Moni桑美式雞腿酥、高雄煻煻不一樣、嘉義統香鹹酥雞、彰化疄木鹹酥雞奪下。
台北的頂尖高手夢幻無骨鹹酥雞老闆表示，首次參加嘉年華，夾鹹酥雞夾到手抽筋，準備的東西都不夠賣，比在台北跨年擺攤人潮多出三倍。台中的攪勤鹹酥雞更說，第一天約2個多小時就完售，隔天還請朋友專程送貨下來。
不少攤位排隊人潮驚人，民眾黃先生說，人真的很多，但能同一場合吃到全台知名鹹酥雞很值得。雖今天下午突來大雨，仍未降低民眾吃美食興緻，現場仍聚集不少民眾。
觀光局長周玲妏表示，這次除現場有民眾投票外，也邀請美食專家徐天麟、高雄餐旅大學中餐廚藝系教授陳正忠、高雄圓山飯店廚師葉宗奇和大遠百店長黃友誠組成美食評審團。針對美味、外觀型態、獨特性、物超所值、衛生等項目評比，最終選出人氣好味獎、特色風味獎、專家推薦獎、超級人氣王店家等獎項。
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