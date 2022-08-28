南國漫讀節 潘孟安：屏東從文化沙漠構築一片文化綠洲

屏東南國漫讀節今由縣長潘孟安、大塊文化董事長郝明義，以「島嶼裡的閱讀榮景－台北國際書展到南國漫讀節」為主題，爬梳多媒體時代、閱讀樣態多元可能，潘孟安說，他的願景希望將屏東從過去認定沙漠，構築出一片文化綠洲。

「閱讀是城市的軟實力」，潘孟安說，屏東總圖扮演屏東人大書房，更要帶領屏縣鄉鎮圖書館，將每個鄉鎮如琉璃珠般串聯成閱讀文化的項鍊。改造後的總圖展現城市空間美學，吸引大批遊覽車排隊入場，潘笑稱「現在上圖書館都搭遊覽車」，引起現場觀眾莞爾。

潘孟安也談到推動南國漫讀節緣由，他說，屏東縣從2018年參與合辦「華文朗讀節」之後，決定要有推動自己的閱讀品牌並拓展更多可能，籌辦南國漫讀節今年邁入第四年，除藍皮解憂號，還結合音樂、戲劇、舞蹈等藝文展演，活動期從原本兩周到長達近四個月，每個周末、周間都有活動，讓更多人了解屏東過去至今的歷史定位與多元性。

大塊出版文化董事長郝明義則分享，他認為雖然總閱讀人數減少、但留下來的人對書的熱愛更深化。2017到2019年台北國際書展舉辦講座明顯上升，2019年的講座甚至達千場之多，展現閱讀風氣的深入與扎根。

郝明義也提到閱讀重要性，「閱讀幫助我們發現夢想、幫助我們實踐夢想」，尋找夢想、實踐夢想，閱讀是方便也最便宜的途徑。

潘孟安說，活動跟文化一樣須日夜堆疊，政府責無旁貸。他知道出版界的艱辛，嘗試以地方政府的身份不僅提升閱讀風氣、也希望能協助產業。