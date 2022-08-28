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禍首換了...高雄連4天不同區域停電 今天燕巢是「老天爺」造成的

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
燕巢民眾下午3點11分在社群反映，剛才打雷後南燕里停電了，大家那裡都停電嗎？有居民說，中興路64巷也停電了。圖翻攝自臉書
燕巢民眾下午3點11分在社群反映，剛才打雷後南燕里停電了，大家那裡都停電嗎？有居民說，中興路64巷也停電了。圖翻攝自臉書

高雄市今天下午下起大雷雨，社群「燕巢大小事」網友反映，燕巢區打雷後就停電，不知是否有災情？台電指出，線路分支開關因大雷雨而有些燒損，更新熔絲後已於下午3點35分復電完成，只有少數住戶受影響。

燕巢民眾下午3點11分在社群反映，剛才打雷後南燕里停電了，大家那裡都停電嗎？有居民說，中興路64巷也停電了。

台電表示，下午近3點分接獲民眾通報，燕巢區中興路64巷117弄一帶停電，經現場勘查，是線路分支開關因大雷雨關係導致燒損，更新熔絲後已於下午3點35分全線復電完成。

台電指出，少只少數民眾受影響。不過高雄已連續4天不同區域發生停電，民眾說，25、26日左營區停電，經查是白蟻咬穿電纜造成跳脫；27日清晨鼓山區的變電所因饋線遭松鼠碰觸，造成8416戶停電；今天燕巢又有住戶因雷雨導致線路燒損，已經「連四天中獎」，只不過今天是「老天爺」害的。

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