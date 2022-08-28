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現身嘉年華親炸鹹酥雞 陳其邁稱要送一份給柯文哲

中央社／ 高雄28日電
高雄市長陳其邁（左）今天至大遠百參加鹹酥雞嘉年華，與攤商互動熱絡。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左）今天至大遠百參加鹹酥雞嘉年華，與攤商互動熱絡。記者林巧璉／攝影

高市府連2天舉辦「鹹酥雞嘉年華」集合上百攤次店家，市長陳其邁今天現身會場親炸鹹酥雞，撒粉手勢熟練獲稱讚，還說要送一份給來高雄舉辦簽書會的台北市長柯文哲

高雄市政府昨、今日連兩天在高雄大遠百1樓追夢廣場舉辦「鹹酥雞嘉年華」，合計上百攤次店家，讓民眾可以直接嗑到全國各地鹹酥雞。高雄市長陳其邁今天也現身會場，與高雄出身的「鹹酥雞女神」張文綺一起現場示範炸鹹酥雞。

張文綺炸好鹹酥雞後，陳其邁撒上胡椒粉和辣椒粉，被張文綺稱讚手勢熟練，完成後試吃都稱鹹鹹辣辣的很香很好吃。陳其邁說，買鹹酥雞一定要去現場，最喜歡看鹹酥雞炸好後，老闆搖胡椒粉罐撒粉的樣子，還現場請教張文綺「如果撒胡椒粉撒到很想打噴嚏怎麼辦」，引起台下一片笑聲。

台北市長柯文哲今天在高雄大遠百17樓舉辦簽書會，與陳其邁在1樓廣場出席全國鹹酥雞嘉年華活動時間剛好差1小時多。現場媒體問陳其邁有沒有要請柯文哲吃鹹酥雞，陳其邁說，「當然會」，柯文哲是醫界前輩，簽書會很辛苦，歡迎柯文哲到高雄，也歡迎他參加「邪惡行列」，會準備一份鹽酥雞看怎麼送給柯文哲。

現場試吃自己炸的鹹酥雞後，陳其邁還再多加了一些辣椒粉，說要「把這份大辣的包起來送去給柯文哲」，不過當時柯文哲已經離開大遠百趕往下一個行程。

觀光局今天上午發布新聞稿表示，統計昨天首日吸引近3萬5000人次參加，許多鹹酥雞店家補貨多次或提前完售；福來炸雞店員羅小姐說，已比以往假日整天多準備1.5倍的量，活動下午4時開始後，不到晚上7時30分就已完售。

今天活動剛開場時遇到大雨，不過接近傍晚時雨勢漸小，現場也開始湧進購買鹹酥雞民眾。

鹹酥雞 柯文哲 陳其邁

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