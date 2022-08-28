快訊

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

澎湖星空音樂會 七美紀念帽以抽獎決定幸運得主

中央社／ 澎湖縣28日電
澎湖縣七美鄉公所將在27、28日辦理七美璀璨星空音樂晚會，推出2款紀念帽，其中印有7個「美」字代表「七美」的款式，在網上曝光後爆紅。圖／七美鄉公所提供
澎湖縣七美鄉公所將在27、28日辦理七美璀璨星空音樂晚會，推出2款紀念帽，其中印有7個「美」字代表「七美」的款式，在網上曝光後爆紅。圖／七美鄉公所提供

澎湖七美公所辦理七美璀璨星空音樂晚會，一連2天都吸引近千名民眾和遊客登島，爭取「7個美」與「年年有魚雙心石滬」2款特色紀念帽，由於僧多粥少，改以抽獎方式來決定幸運得主。

澎湖七美鄉長呂啟俊表示，今年推出七美璀璨星空音樂晚會，規劃有2款簡單明瞭，且具有七美特色霸氣外露的七美和年年有魚的雙心石滬紀念帽，原本以兌換券來兌換，考量疫情群聚，改以活動進行中「抽獎」方式來贈送幸運得主，2場次由原本各100頂增加至各180頂。

呂啟俊表示，「7個美」的特色帽推出後，引起各界爭相索取，昨晚第一場就有900多名民眾和遊客前往，在活動進行中抽出幸運的180名民眾，每人獲得七美紀念帽一頂。

七美璀璨星空音樂晚會今晚原本在月鯉灣遊憩區舉辦，考量人潮而改至雙心石滬廣場，同樣準備有180頂年年有魚雙心石滬紀念帽來抽獎。

澎湖七美公所表示，七美璀璨星空音樂晚會除有在地「月琴樂團」與「魁儡戲」等歌手樂團表演外，還安排有專人在夜空下導覽欣賞繁星點點。

澎湖

延伸閱讀

不讓七美帽孤單 高雄參選人張博洋力推民民民帽

澎湖今夏第3起戲水意外 男七美浮潛溺水送醫不治

相關新聞

高雄泳池開放時間短 議員促：暑假延長一小時

高市共有7個市立游泳池，高市議員林于凱今質詢指出，泳池開放時間短、缺乏彈性，對想游泳的民眾而言不夠友善，應研議加長服務時...

源大環能進駐屏東農科 助企業減排年省2000萬燃料費

生質能源廠源大環能（6639）通過屏東農科管理局及審議委員審核進駐。未來將運用當地豐富的農業剩餘資源生產生物質碳、木醋液...

7萬人擠風箏節 旗津車船塞爆

高雄旗津日前辦風箏節，2天吸引7萬多人次，造成過港隧道大塞車，1小時車程花4小時才到家，凸顯旗津交通困境。交通局坦言，旗...

屏鵝標案疑內定 三工處：可受檢驗

屏鵝公路「種樹百里2.0計畫」如火如荼推進，112公里分4個桿線下地及景觀優化工程標案，出現4家廠商各投4標，評選結果1...

愛傳金沙 TCC贈樂齡玩具、同鄉會捐快篩

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）昨天捐贈金沙樂齡學習中心一批樂齡玩具，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回童心，...

廣角鏡／大雨炸高雄 樹倒壓車

高雄市昨天下午出現豪大雨，夾雜轟隆隆雷聲，雷雨造成零星意外。左營區新榮街一處人孔蓋噴水，水高約半公尺，宛如小湧泉；三民區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。