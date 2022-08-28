好野人賽車摔入田怎辦？ 車主離開後他們助吊救談賠償

台東縣關山鎮前晚起3天舉辦「拉力賽事活動」，部分「好野人」參賽車輛為搶分加速，或轉彎時路況不佳摔車入田，都交由主辦單位事故小組全權處理，除吊救車輛還要協辦農作賠償。

台東關山親水公園前晚起，湧入超過170輛參加拉力賽事改裝車輛，周五晚先參加夜賽，昨起2天競逐11項計時賽，參賽車加速飛馳在指定農道上，若不熟悉路況，很可能瞬間失控摔入田中，駕駛只能聯絡後勤及主辦單位事故處理小組協助處理。

華盟拉力賽車運動推廣協會理事長彭志忠表示，參賽車輛最容易在直線底要轉彎時，因為轉彎路段有細沙，造成車輛打滑摔路田中，因為水稻田是軟泥，多數駕駛不會受傷，但必須花時間將車輛吊起，並對受損農田洽談賠償。

彭志忠說，處理事故賠償一定要有在地人協助，畢竟車禍後農作物受損多少必須花時間協商，這對於北部、外縣市參賽車手相對麻煩，透過在地車禍處理小組找到農田主人，才能讓後續賠償圓滿。

長期參與事故賠償工作人員直言，不少參賽者都是企業老闆、好野人，為釋放平日工作壓力，假期駕駛百萬跑車來台東參賽，哪有時間處理事故，之前就有企業主摔車後表示，要趕回公司開會，交由他們全權處理事故賠償後就回台北，至賠償多少錢，對他們應該都是小事。