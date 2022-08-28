回饋家鄉並盼推至全國 金沙鎮打造首座樂齡玩具示範點

為推廣樂齡玩具、打造個樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情，另中華金門同鄉會同場亦捐贈快篩試劑400劑予金沙鎮公所。

位於金沙鎮公所五樓的金沙鎮樂齡學習中樂齡玩具舉辦捐贈儀式，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平今代表捐贈國內17家廠商生產的56件具「ST樂齡玩具」標章玩具，捐贈予金沙鎮樂齡學習中心使用。

金沙鎮長吳有家表示，黃獻平在今年年初就開始跟他接洽，構想打造全國第一個樂齡玩具的示範點，他被黃獻平為家鄉的付深所感動，所以配合提供公所五樓作為樂齡學習中心。

吳有家指出，金沙樂齡學習起步比較晚，所以從他上任後就不斷尋找一個比較好的環境讓樂齡來進駐，到現在兩三天就有一場樂齡的活動、樂齡夥伴也能有固定的場所，他要代表金沙鎮民向黃獻平及捐贈樂齡玩具的這17家廠商表達謝意。