快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

回饋家鄉並盼推至全國 金沙鎮打造首座樂齡玩具示範點

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
打造樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情。圖／金沙鎮公所提供
打造樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情。圖／金沙鎮公所提供

為推廣樂齡玩具、打造個樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情，另中華金門同鄉會同場亦捐贈快篩試劑400劑予金沙鎮公所。

位於金沙鎮公所五樓的金沙鎮樂齡學習中樂齡玩具舉辦捐贈儀式，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平今代表捐贈國內17家廠商生產的56件具「ST樂齡玩具」標章玩具，捐贈予金沙鎮樂齡學習中心使用。

金沙鎮長吳有家表示，黃獻平在今年年初就開始跟他接洽，構想打造全國第一個樂齡玩具的示範點，他被黃獻平為家鄉的付深所感動，所以配合提供公所五樓作為樂齡學習中心。

吳有家指出，金沙樂齡學習起步比較晚，所以從他上任後就不斷尋找一個比較好的環境讓樂齡來進駐，到現在兩三天就有一場樂齡的活動、樂齡夥伴也能有固定的場所，他要代表金沙鎮民向黃獻平及捐贈樂齡玩具的這17家廠商表達謝意。

黃獻平則說，今天剛好是8月的第四個星期日，適逢祖父母親節，也祝福各位祖父母親節快樂，樂齡玩具概念就是學到老、活到老、玩到老，希望藉由樂齡玩具能減緩失智、延緩老化，也藉以強化祖孫親情，感謝吳有家協助及提供場地。

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平今代表捐贈國內17家廠商生產的56件具「ST樂齡玩具」標章玩具，捐贈予金沙鎮樂齡學習中心使用。圖／金沙鎮公所提供
財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平今代表捐贈國內17家廠商生產的56件具「ST樂齡玩具」標章玩具，捐贈予金沙鎮樂齡學習中心使用。圖／金沙鎮公所提供
打造樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情。圖／金沙鎮公所提供
打造樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情。圖／金沙鎮公所提供
打造樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情。圖／金沙鎮公所提供
打造樂齡玩具示範點，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（TCC）今捐贈金沙鎮樂齡學習中心樂齡玩具一批，盼讓長者透過「樂齡玩具」找回初心、提升生活樂趣、增進祖孫親情。圖／金沙鎮公所提供
財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平（左二）今代表捐贈國內17家廠商生產的56件具「ST樂齡玩具」標章玩具，捐贈予金沙鎮樂齡學習中心使用。圖／金沙鎮公所提供
財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平（左二）今代表捐贈國內17家廠商生產的56件具「ST樂齡玩具」標章玩具，捐贈予金沙鎮樂齡學習中心使用。圖／金沙鎮公所提供

金門 失智 老化

延伸閱讀

金東小學堂登場 樂高認證大師黃彥智親臨教親子拼積木

相關新聞

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

暑假最後一個假日，屏鵝公路今天下午又現塞車潮，到下午4點為止，北上車陣已從台26線3.5公里處，塞到台1線459.6公里...

好野人賽車摔入田怎辦？ 車主離開後他們助吊救談賠償

台東縣關山鎮前晚起3天舉辦「拉力賽事活動」，部分「好野人」參賽車輛為搶分加速，或轉彎時路況不佳摔車入田，都交由主辦單位事...

4廠商各投4標！種樹百里2.0計畫遭疑「事先內定」 公路總局回應了

「種樹百里2.0計畫」正如火如荼推進，業界消息指出，112公里分成4個桿線下地及景觀優化工程標案，有4家廠商各投4標，評...

完成第四劑施打 屏東縣天涯海角疫苗速打站2天逾1.2萬人

屏東縣政府8月27日至28日連續2天在縣立體育館及各鄉鎮衛生所開設33處疫苗速打站，為65歲以上(原住民55歲)長者接種...

種樹百里工程再推進！首支電桿拔除 暑假後全面施工

屏鵝公路種樹百里2.0計畫施工進程再推進，昨天拔除第一支台電電桿，預告暑假後桿線下地工程將全面展開。公路總局三工處長吳昭...

旗津辦活動最怕塞車 網熱議找交通解方

高雄上周末一連兩天的「2022旗津風箏節」吸引7萬多人，造成過港隧道大塞車，居民嘆回家成了最遠的距離，原本1小時車程花了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。