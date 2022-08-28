種樹百里工程再推進！首支電桿拔除 暑假後全面施工

屏鵝公路種樹百里2.0計畫施工進程再推進，昨天拔除第一支台電電桿，預告暑假後桿線下地工程將全面展開。公路總局三工處長吳昭煌今天表示，中秋節連假預期將有一波出遊潮，為免影響連假交通，將於中秋後全面開工，已要求廠商把工程影響降至最低、施工時間壓至最短，但施工無可避免衝擊交通，也請沿線聚落住家、駕駛人多體諒。

屏鵝公路種樹百里2.0計畫分為桿線下地、植栽優化等二大工程，工程範圍由台1線高屏大橋至台26線鵝鑾鼻為止，下地路段達69公里，需施作管路工程長度達131公里，分成「台1線高屏大橋~潮州」、「台1線潮州~水底寮」、「台1線水底寮~楓港」、「台26線楓港~恆春」等四個路段標案。

台電昨天拔除台1線新埤路段第1支電桿，沿線20多支電桿一天內陸續移除。台電表示，電氣工程已於8月中進場，已完成第一區段800公尺。三工處表示，全線工程進度逾30%。

種樹百里2.0計畫今年7月施工後一再引發民怨，除了封閉施工影響行車，員警忍受酷熱揮汗指揮交通，也引發反彈。暑假結束後，省道台1線與台17線五叉路口也將開工，外界預期，真正的交通黑暗期將正式降臨。

吳昭煌表示，此次施工路段桿線配置最複雜的就是五叉路口沿線9公里，該路段因暑期出遊潮暫緩施工，但暑假後再過兩周就是中秋，預期又有一波出遊潮，為免影響工進，施工單位9月起會陸續進場，但等中秋後才全面施工。