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完成第四劑施打 屏東縣天涯海角疫苗速打站2天逾1.2萬人
屏東縣政府8月27日至28日連續2天在縣立體育館及各鄉鎮衛生所開設33處疫苗速打站，為65歲以上(原住民55歲)長者接種第四劑莫德納疫苗，天涯海角再度同步開打，截至28日中午累計一天半已有1萬2571人完成接種。
衛生局表示，這2天65歲以上民眾施打率雖有明顯上升，但仍希望可以再提升，加強全民保護力，以因應新一波疫情發生。此次沒有接種的民眾可至衛生所及各合約院所施打，請就近洽詢各衛生所，或至衛生局官網查詢。
屏東縣南北狹長100多公里，有山區、有濱海、有偏鄉、有離島，幅員遼闊，去年疫情爆發時，為快速提升疫苗施打率及減少民眾舟車勞頓，屏東縣政府在全縣33鄉鎮市規畫疫苗速打站，並針對65歲以上長輩造冊通知，分流分批施打，秩序井然。
此次開放65歲以上（原住民55歲）長者第四劑莫德納疫苗施打，全縣開設33處速打站，天涯海角再度同步開打，現場同時開放50歲以上符合條件民眾施打第1至4劑。其中屏東市設在縣立體育館規模最大，比照之前多次的經驗，維持「醫護動、民眾不動」的模式，依序安排接種，不論醫護人員還是長輩都非常熟悉，完成施打後，工作人員、社工及志工還貼心提醒多喝開水多休息，施打作業格外流暢順利。
衛生局統計，8月27日屏縣共施打7964人，其中體育館2034人；8月28日截至中午全縣施打4607人，體育館1225人，累計一天半已有1萬2571人完成接種。
屏東縣8月28日疫情公告確診624人，衛生局統計，全縣居家隔離現管人數785人，解除隔離435人；居家照護累計14萬1677人，解除13萬8679人，現管2998人。
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