4廠商各投4標！種樹百里2.0計畫遭疑「事先內定」 公路總局回應了

「種樹百里2.0計畫」正如火如荼推進，業界消息指出，112公里分成4個桿線下地及景觀優化工程標案，有4家廠商各投4標，評選結果1家各中1標，一切太過巧合，懷疑早就內定分配好。公路總局三工處回應，招標過程一切合法，可受公評與檢驗。

行政院長蘇貞昌當年屏東縣長任內在台1線執行屏鵝公路種樹百里，時隔31年，公路總局斥資48.8億元推動「種樹百里2.0提升計畫」，要將高屏大橋至鵝鑾鼻112公里省道打造成綠色觀光廊道，斥資42億元將桿線下地，6.8億改善全線植栽，種植3700株喬木及64萬株灌木，施工過程造成交通壅塞，也引發關注。

工程單位昨天啟動第2標範圍內、台1線屏東新埤鄉第1支電桿拔桿作業，交通部政務次長陳彥伯、台電總經理王耀庭等人出席，見證屏鵝公路桿線下地工程跨出重要一步。

種樹百里2.0推動桿線下地及景觀優化工程，除電力桿線下地，同步將中華電信、台灣固網、寬頻有線電視及各個路口交通號誌等管線一併地下化，4標工程在今年7月1日正式開工，預計明年春節前完工。台電統計，4個標案總共要拔桿2192桿，第一標拆595桿、第二標拆439桿、第三標拆648桿、第四標拆510桿。

業界人士指出，此標案是5月底上網，6月底評選，每一案有4至7家營造廠投標，4案得標金額各約9億元，業界評估利潤還不錯，讓人質疑的是，得標4家承包廠商幾乎都缺乏配管經驗，力拚半年要完成過往約7年才能達陣的電桿下地總量，工程進度緊迫，近來廠商到高雄調工人，從日薪2000元調高到3000元，以1天加1000元工資等方式拉人。工程不只缺人也缺料，高雄業界人士說，近來台電向高雄廠商徵用人手孔，要優先送往屏東應急使用。

公路總局三工處長吳昭煌說，此標案規格是巨額工程，採最有利標方式辦理，避免低價搶標。投標廠商要提出服務建議書供委員審查，包含公司過去勞安實績、該案施工規畫等，由評審會議作評比，這是台灣公共工程普遍採行的採購方式，藉由最有利標找到好廠商來承攬施作。即使有4家廠商4案都投，委員會考量風險、進度、能量等，做出最適當評選結果。