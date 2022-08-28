旗津辦活動最怕塞車 網熱議找交通解方

高雄上周末一連兩天的「2022旗津風箏節」吸引7萬多人，造成過港隧道大塞車，居民嘆回家成了最遠的距離，原本1小時車程花了4小時才到家。旗津區長羅長安說，上周末人潮如疫情前春節期間，但春節時間長，上周末兩天湧進春節人潮，「就像是短時間的強降雨，難免會有淹水狀況，一定要有時間退掉。」

交通局表示，上周日啟動4階段交管，活動六點半結束後，所有人同時要離島，考驗交通疏導。交管措施包括，廟前路行人徒步區、第二階段貝殼館（復興三巷）以北、第三階段風車公園（旗港路）以北和第四階段過港隧道周邊車流管制，在必要時候禁止外車進入，僅開放旗津居民通行。交通局坦言，旗津有其先天上的限制，聯外道路僅一條，即使以人力方式將綠燈最大化，仍須時間才能消化大量車潮。

「真的很久沒那麼這種人潮了！」羅長安說，舉辦大型活動在地喜憂參半，大致是北旗津商家開心、南旗津住家抱怨。羅長安肯定交通疏導功力，周日人潮、車潮較周六多，但經號誌調節、交通管制等，周日疏導狀況獲得改善。

居民說，大家有想過旗津在地人的感受嗎？要回家還必須塞在車陣中，「我開到過港，交警建議我兩個小時後再回來，不然出過港也是繼續塞。」

成大交通管理科學系主任鄭永祥指出，大型活動首重交通疏導措施，「這也是為什麼大型活動多辦在有捷運、台鐵站的地點。」但旗津缺乏完善的大眾運輸系統，在辦大型活動時更需細緻的交通管制、接駁運輸等，市府也該思考總量管制，才能有較好的交通、觀光品質。

第二過港隧道去年7月啟動可行性評估，明年6月將有完整報告，高市府、台灣港務公司均 初步建議採擴建路方案，所需經費121.33億元，工期約69個月。

不只是過港隧道塞，旗津渡輪也被短時間湧入的萬名遊客擠得水洩不通，有遊客說離場等渡輪等到心累、腳痠。輪船公司總經理翁佳彬說，目前共有8艘旗津渡輪，棧貳庫旗津、前鎮中洲航線各一艘，其他6艘都跑鼓山旗津，其中有3艘為電動船。民眾最習慣搭鼓山旗津航線，平均一艘可載120人，機車上渡輪也造成疏運較慢，從105年起3天以上的連續假期都會管制外來的外來的燃油機車上渡輪，除了節能節碳，也增加輸運量能。

翁佳彬說，上周末短時間湧入1萬5千人次，即使增10艘渡輪都無法短時間疏運，旗津有3艘遊港船，當天有一艘加入調度行列，可載客150人，疏運幫助大。預計113年會增加3艘電動船，持續汰舊換新。狀況良好的柴油船也會當成預備船，增加特殊節日活動的疏運量能。

「旗津的交通困境是老問題！」議員蔡金晏說，每逢大型活動旗津就塞成一團，活動辦得成功固然開心，但交通卻讓人傷透腦筋。蔡金晏認為，最重要的仍是島內接駁，，國外有不少觀光渡輪是預約制，須事先買車票，再對時間、對號入座，這可有效疏散人群排隊、太過集中問題。但旗津渡輪長期都是人要到現場排隊，也導致渡輪站周邊商機有限。

議員簡煥宗表示，在短期疏導部分，要靠車輛管制、高乘載等限制手段，「這次風箏節應該是美麗的意外，看得出來人潮超乎市府預期，後續的交通疏導有點措手不及。」交通局、輪船公司應加快渡輪的汰舊換新，提升服務品質，也須解決前鎮碼頭腹地不足和缺乏接駁的狀況，長期部分，市府應加速第二過港隧道、輕軌旗津線的規畫，「千萬別像國道七號，拖了10年才有進展。」