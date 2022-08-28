陳其邁信牽台日緣！山本悌二郎銅像流轉日本60年今返鄉

高雄市長陳其邁致函佐渡市長及駐日代表謝長廷協調下，啟動原橋頭糖廠〈山本悌二郎銅像〉返鄉計畫，在日本流轉一甲子的銅像終於自佐渡市真野公園返抵達高雄，今天在高美館舉行〈山本悌二郎銅像〉開箱儀式。這座銅像是台灣前輩藝術家黃土水的作品，山本悌二郎對台灣糖業、工業發展卓有貢獻。

駐日代表謝長廷、文化部次長李靜慧、高雄市長陳其邁、副市長史哲與高美館長李玉玲，見證山本悌二郎銅像歷經百年流轉賦歸的歷史時刻。

高雄科技大學博雅教育中心副教授王御風、前高史博館長王御風說明，山本悌二郎為1920年代擘劃台灣新式糖業的關鍵人士，當年選定高雄橋頭設置全台第一座新式糖廠，奠定台灣製糖產業邁向近代化發展之路，對高雄市發展具重要的歷史貢獻與意義。當地仕紳為感念其貢獻而委託藝術家黃土水創作銅像，並置於橋頭糖廠社宅事務所前，後因物換星移，銅像來到山本先生的故鄉佐渡市。

市長陳其邁表示，2021年底與謝大使到橋頭糖廠後，期待能再次見證山本先生對糖廠、對高雄之歷史貢獻，所以正式啟動〈山本悌二郎銅像〉返鄉計畫。今年3月他先親筆致信日本佐渡市表達高雄市對流離近百年的銅像再返回糖廠舊址的期待，經由謝長廷穿針引線，歷經半年密集的磋商，終於簽署MOU確認迎回銅像事宜。

「這次迎回銅像，有歷史的縱深，也有文化的溫暖！」謝長廷表示，台日友好親如一家，這次順利將山本銅像返鄉，歸功於台、日官方與民間的善意推進，睽違百年這座銅像再度回到故土，讓更多國人有機會欣賞這件重要的作品。

高雄是山本悌二郎推動在台第一座現代化糖廠「橋仔頭糖廠」的基地，後來他開發屏東糖業的開展並協助二峰圳的建設時，仍是以高雄為落腳處所，可見對高雄的重視與情感。

副市長史哲表示，佐渡市去年出借〈山本悌二郎〉胸像石膏雕塑3年，給國美館修復、翻製及展覽，是黃土水於1928年所作。這次高雄迎回的銅像，則為黃土水1927年所作，過往曾設置於橋仔頭糖廠社宅事務所前。黃土水是台灣美術史相當重要的藝術家，這件作品的回歸，在回望百年來的藝術發展流轉，也是台日交流重大的里程碑。