種樹百里2.0第1支電桿拔桿 警方持續交通疏導

屏鵝公路種樹百里2.0爭議不斷，台電配合公路總局第三工程處「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」桿線下地工程，昨舉行第1支電桿拔除作業，三工處指出，種樹百里2.0，電力桿線預計下地長度共69公里，需施作管路工程長達131公里，分四標案，均在今年7月1日正式開工，預計明年春節前完成全線桿線下地工程。

公路總局第三工程處指出，提升屏鵝公路種樹百里景觀，還給行道樹自然生長空間，公路總局偕同台灣電力公司、農委會林業試驗所及相關執行單位跨機關合作，啟動桿線下地、植栽優化，二大工程「屏鵝公路種樹百里2.0 計畫」。

該計畫分四個路段標案，「台1線高屏大橋~潮州」、「台1線潮州~水底寮」、「台1線水底寮~楓港」、「台26線楓港~恆春」同時發包施作，電力桿線預計下地長度約計69公里，需施作管路工程長達131公里，管路工程由三工處負責，已完成33%，電氣工程由台電接續8月15日進場，辦理下地改接作業，已完成第一區段800公尺（台1線421公里+509~422公里+300），預定明年1月15日完成全線桿線下地工程。

三工處指出，工程開工後，台1線潮州至水底寮路段桿線下地工程（第2標），昨執行此計畫路段第1支電桿拔桿作業（台1線新埤路段）代表屏鵝公路桿線下地工程跨出重要第一步里程碑。

台電表示，四個標案總共要拔桿2192桿，第一標拆595桿，第二標拆439桿，第三標拆648桿，第四標拆510桿。