聽新聞
test
0:00 / 0:00
種樹百里2.0第1支電桿拔桿 警方持續交通疏導
屏鵝公路種樹百里2.0爭議不斷，台電配合公路總局第三工程處「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」桿線下地工程，昨舉行第1支電桿拔除作業，三工處指出，種樹百里2.0，電力桿線預計下地長度共69公里，需施作管路工程長達131公里，分四標案，均在今年7月1日正式開工，預計明年春節前完成全線桿線下地工程。
公路總局第三工程處指出，提升屏鵝公路種樹百里景觀，還給行道樹自然生長空間，公路總局偕同台灣電力公司、農委會林業試驗所及相關執行單位跨機關合作，啟動桿線下地、植栽優化，二大工程「屏鵝公路種樹百里2.0 計畫」。
該計畫分四個路段標案，「台1線高屏大橋~潮州」、「台1線潮州~水底寮」、「台1線水底寮~楓港」、「台26線楓港~恆春」同時發包施作，電力桿線預計下地長度約計69公里，需施作管路工程長達131公里，管路工程由三工處負責，已完成33%，電氣工程由台電接續8月15日進場，辦理下地改接作業，已完成第一區段800公尺（台1線421公里+509~422公里+300），預定明年1月15日完成全線桿線下地工程。
三工處指出，工程開工後，台1線潮州至水底寮路段桿線下地工程（第2標），昨執行此計畫路段第1支電桿拔桿作業（台1線新埤路段）代表屏鵝公路桿線下地工程跨出重要第一步里程碑。
台電表示，四個標案總共要拔桿2192桿，第一標拆595桿，第二標拆439桿，第三標拆648桿，第四標拆510桿。
暑假是恆春半島觀光旺季，種樹百里工程又在7月1日開工，交通工程遇出遊潮的塞車引發民怨，暑假每個周末警方強化交通疏導，規畫「交通快速疏導部隊」在各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言