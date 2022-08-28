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高市辦全國鹹酥雞嘉年華 首日吸引3萬多人次造訪

中央社／ 高雄28日電

高市府週末舉辦2022全國鹹酥雞嘉年華，集結全國近百家鹹酥雞、冰品等攤販，昨天首日吸引近3萬5000人次參加，人潮絡繹不絕，許多攤商增加備料仍提前完售。

高雄市觀光局27、28日在高雄大遠百前廣場舉辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，集結全國多家知名鹹酥雞、飲料酒水攤商，還有素食鹹酥雞、冰品等商家進駐。

觀光局今天發布新聞稿表示，統計昨天首日吸引近3萬5000人次參加，許多鹹酥雞店家補貨多次或提前完售。福來炸雞店員羅小姐說，已比以往假日整天多準備1.5倍的量，活動下午4時開始後，不到晚上7時30分就已完售。

觀光局表示，今年邀請的鹹酥雞店家各個大有來頭，有30年老店台中洪家回春堂、卡滋嗑炸雞等名店，還有韓國連鎖炸雞品牌Nene Chicken等，台灣啤酒、海尼根、可口可樂等飲料品牌也來參加。

鹹酥雞嘉年華活動以70年代美式復古派對為主題，觀光局邀請Swing Dance舞團表演，還有Jazz爵士樂、歌手為現場增添歡快氛圍。觀光局也找來美食專家徐天麟等4名美食評審團，推出多項獎項供店家角逐，今天將公布各店家獎項。

由於活動場域周邊停車空間有限，觀光局呼籲民眾可搭乘高雄捷運到三多商圈站一號出口，抵達活動現場，鄰近還有70、100號等多班公車路線可供選擇；搭輕軌到高雄展覽館站，也僅需步行約10分鐘。

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