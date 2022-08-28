中秋連假延續國旅熱潮 墾丁小琉球訂房率高

中秋節將至，3天的連續假期，在疫情相對穩定下，再度帶動國旅熱潮，屏東旅遊熱點墾丁、小琉球訂房率高，業者笑稱：「國旅也能撐起一片天。」

交通部觀光局「悠遊國旅」方案中，最熱門的自由行補助項目預估到9月8日經費將用罄，民眾出遊興致不受影響，9月9日至11日的中秋節連續假期，依然訂房出遊。

屏東縣琉球鄉觀光協會理事長許博翰告訴中央社記者，小琉球地區在中秋節連假目前普遍已有9成訂房率，雖然與暑假結束只相隔一週，以當下民眾「有假就出門」的旅遊特性，已經不分與暑假近不近了。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏向中央社記者表示，連假首日滿房，在目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對穩定下，墾丁地區訂房率應該都會不錯，即使少了國外旅客，靠國旅也能撐起一片天。

離島小琉球在中秋連假訂房率高，預估將湧入觀光旅客，玩水上活動的詢問度也跟著提升，林姓水上業者說，今年暑假旅客湧現，終於揮別過去2年因疫情無人的慘況，不少遊客到小琉球就是要玩水，已接到不少旅客預訂玩水上活動電話。