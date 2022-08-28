「來一點滇」滇緬返鄉青年與社區推出羊奶果冰品  

屏東縣里港鄉定遠自治區返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳合作，繼去年運用雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，今年更推出「來一點·滇－羊奶果冰品」，讓大眾認識在地特色樹果。

1961年自滇緬、泰北區域遷徙來台、近10個雲南少數民族與漢族共同組成定遠自治區，獨特的歷史背景、多元的族群文化、以雲南香料為主的飲食文化，讓定遠自治區成為滇緬雲南美食最佳代名詞，雲南果品「羊奶果」更是社區飲食文化代表之一。

定遠在地青年25歲魯玟言、27歲魯玟伶姊妹與42歲彭薰誼，3人思考羊奶果還有沒有其他可能，她們說，屏東高溫炎熱，對冰品需求大，萌生使用羊奶果製作成冰品念頭，透過羊奶果冰淇淋研發，為社區開發特色產品，讓民眾認識羊奶果在地特色樹果。

三人說，這次生產羊奶果冰淇淋及羊奶果雪酪，都是採用新鮮羊奶果製作，前者有添加牛奶，後者則無。羊奶果冰淇淋味道較濃醇，微酸甜味帶有奶香氣，雪酪則突顯羊奶果本身的酸味，清爽而不甜膩。

羊奶果是雲南特有民俗植物，具止咳、止瀉及消腫等功效，早期多為藥用或作為一般水果食用。羊奶果是定遠社區天然無毒種植的原生樹果，天生自帶酸味且具清爽的果香氣，是在地獨特的農作物，適合製作甜品。

定遠社區約2名社區媽媽種羊奶果，面積約700坪，除自主或與社區合作開發羊奶果相關產品，也有喜好羊奶果的顧客購買。

縣府指出，定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品，建立回饋機制，與農村永續發展，成為青年返鄉創業案例。「滇食一域」以向社區購買原料將產品銷售淨利10%回饋社區，帶動社區參與，推動在地產業建立，促進產品永續。