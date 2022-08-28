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「來一點滇」滇緬返鄉青年與社區推出羊奶果冰品  

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉定遠自治區返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳合作，繼去年運用雲南香料與料理技術，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，今年更推出「來一點·滇－羊奶果冰品」，讓大眾認識在地特色樹果。

1961年自滇緬、泰北區域遷徙來台、近10個雲南少數民族與漢族共同組成定遠自治區，獨特的歷史背景、多元的族群文化、以雲南香料為主的飲食文化，讓定遠自治區成為滇緬雲南美食最佳代名詞，雲南果品「羊奶果」更是社區飲食文化代表之一。

定遠在地青年25歲魯玟言、27歲魯玟伶姊妹與42歲彭薰誼，3人思考羊奶果還有沒有其他可能，她們說，屏東高溫炎熱，對冰品需求大，萌生使用羊奶果製作成冰品念頭，透過羊奶果冰淇淋研發，為社區開發特色產品，讓民眾認識羊奶果在地特色樹果。

三人說，這次生產羊奶果冰淇淋及羊奶果雪酪，都是採用新鮮羊奶果製作，前者有添加牛奶，後者則無。羊奶果冰淇淋味道較濃醇，微酸甜味帶有奶香氣，雪酪則突顯羊奶果本身的酸味，清爽而不甜膩。

羊奶果是雲南特有民俗植物，具止咳、止瀉及消腫等功效，早期多為藥用或作為一般水果食用。羊奶果是定遠社區天然無毒種植的原生樹果，天生自帶酸味且具清爽的果香氣，是在地獨特的農作物，適合製作甜品。

定遠社區約2名社區媽媽種羊奶果，面積約700坪，除自主或與社區合作開發羊奶果相關產品，也有喜好羊奶果的顧客購買。

縣府指出，定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品，建立回饋機制，與農村永續發展，成為青年返鄉創業案例。「滇食一域」以向社區購買原料將產品銷售淨利10%回饋社區，帶動社區參與，推動在地產業建立，促進產品永續。

「來一點·滇－羊奶果冰品」以網路販售通路為主，在滇食一域7-11賣貨便平台販售，社區預計9月底開幕商舖內同步販，現階段嘗鮮優惠價80元／盒(原價100元／盒)，8盒組合優惠價（含品牌保冷袋）680元販售。

屏東縣里港鄉定遠社區青年魯玟言（左）、彭薰誼（右），藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌，運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠社區青年魯玟言（左）、彭薰誼（右），藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌，運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠社區青年藉由農村再生社區產業發展與社區跨域合作，和社區打造全新農村再生品牌、運用在地特產羊奶果研發冰品。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠自治區返鄉青年去年與社區，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，今年與社區結合推出「來一點·滇－羊奶果冰品」，讓大眾認識在地特色樹果。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠自治區返鄉青年去年與社區，打造「滇食一域」品牌，推出「滇覆湯底」冷凍調理包，今年與社區結合推出「來一點·滇－羊奶果冰品」，讓大眾認識在地特色樹果。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠自治區社區媽媽種植羊奶果，面積約700坪，除自主或與社區合作開發羊奶果相關產品，也有喜好羊奶果的顧客購買。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉定遠自治區社區媽媽種植羊奶果，面積約700坪，除自主或與社區合作開發羊奶果相關產品，也有喜好羊奶果的顧客購買。記者劉星君／攝影

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