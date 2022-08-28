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男性請育嬰假當奶爸比率偏低 議員要高雄市府帶頭示範

聯合報／ 記者林巧璉徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
家庭分工上，大多還是女性扛起較多的照顧孩子責任，男性向職場請育嬰假比率還是偏低。記者王慧瑛／攝影
家庭分工上，大多還是女性扛起較多的照顧孩子責任，男性向職場請育嬰假比率還是偏低。記者王慧瑛／攝影

育兒父母常協調一人請育嬰假，高雄市議員陳致中指，高雄市男性公務員請育嬰假比率偏低，民國108年只有30人占7.08%，109年有40人占8.18%，110年略上升，有60人占13.89%，女性維持85%以上，比率懸殊，陳要求市府要帶頭示範多宣導，鼓勵男性請育嬰假。

高雄市政府人事處長陳詩鐘說，誰請育嬰假是夫妻間自行協調結果，市府有宣導，還是由當事人自己決定。依規定，小孩3歲前父母可請育嬰假，最長2年，前半年津貼從本俸6成薪調高為8成，提高育嬰友善程度。

高雄市新聞局范姓男公務員說，請育嬰假考量包含夫妻間分工、薪資高低等，都是男性請育嬰假遠低於女性的原因。

李先生是高雄市七職等公務員，他與同樣在職場打拚的妻子商量，太太只要負責生（孩子），其他的就由他來。去年盼了好久的孩子出生後，請保母照顧一陣子，評估還是自己陪伴孩子比較好，他今年先申請了半年育嬰假，在家照顧1歲多的孩子。

李先生說，少子化時代，雙薪家庭對生養孩子考慮更多，晚婚加上家庭支持系統有限，生孩子意願更低。他很愛孩子，在企業服務的妻子薪水比他高，夫妻權衡之下決定由他來請育嬰假。主修教育教育的他，會帶著孩子去公園，認識動、植物，聽古典音樂等，給不一樣的文化刺激。雖然職場暫停，但他覺得非常值得，也希望外界能給請育嬰假男性更多友善空間。

義守大學公共政策與管理學系助理教授吳明孝分析，男性請育嬰假比率低有主客觀因素，主觀上，來自社會對性別分工的看法，不少人還是認為男性應在外打拚，照顧家庭則是女性居多。客觀上，也會有職場上偏見，是對男性不利請育嬰假的氣氛。

吳明孝直言，請育嬰假大多仍是家庭經濟上的權衡，即使育嬰假津貼已提高到8成薪，但育兒成本節節攀升，仍是不小負擔。吳明孝認為，多數為母親請育嬰假，一定程度代表男性薪水多比女性高，計算過後多為母親請假。如要鼓勵男性請育嬰假，可在政策上額外增加男性請假的補貼，或是對於無自用住宅的小家庭，可在申請社宅時加分。

家庭分工上，大多還是女性扛起較多的照顧孩子責任，男性向職場請育嬰假比率還是偏低。記者王慧瑛／攝影
家庭分工上，大多還是女性扛起較多的照顧孩子責任，男性向職場請育嬰假比率還是偏低。記者王慧瑛／攝影
家庭分工上，大多還是女性扛起較多的照顧孩子責任，男性向職場請育嬰假比率還是偏低。記者王慧瑛／攝影
家庭分工上，大多還是女性扛起較多的照顧孩子責任，男性向職場請育嬰假比率還是偏低。記者王慧瑛／攝影

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