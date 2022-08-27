屏東大鵬灣狂歡演唱會 台語人氣唱將嗨翻歌迷

在屏東東港大鵬灣國際休閒特區舉辦的FUN暑假夏日狂歡祭，今晚倒數第2場狂歡演唱會，由金曲歌王兼師奶殺手許富凱與黃妃、龍千玉、施文彬等台語唱將同台飆歌，帶來一首首膾炙人口的經典好歌，帶動台下熱情歌迷跟著合唱，現場宛如戶外大型KTV，再掀一波高潮。

屏東夏日狂歡祭在小朋友喜愛的免費遊樂園和劇團表演外，最受歡迎的首推狂歡演唱會，上周伍佰＆China Blue吸引爆滿人潮，把大鵬灣變成小巨蛋後，今晚再現熱潮，台語金曲歌王許富凱、台語樂壇甜嗓歌姬黃妃、台語情歌天后龍千玉、情歌王子施文彬、超強新人琳誼及辦桌二人組馮偉傑，經典好歌不停，讓現場民眾大呼過癮，還有歌迷從北部遠道而來，一睹偶像風采。