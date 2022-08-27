快訊

中職／桃園球場雨停卻太潮濕 獅猿戰罕見火烤本壘區

陸無人機頻擾外島 國防部有回應了：即起適切反應

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動部「多元大市祭」 邀民眾暢遊高屏澎東好行、好物

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
日光小林社區受勞動部扶植，走過風災傷痛，自立自強，目前品牌響亮。記者王昭月／攝影
日光小林社區受勞動部扶植，走過風災傷痛，自立自強，目前品牌響亮。記者王昭月／攝影

勞動部推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」逾20年，扶植不少地方產業自立自強，並創造可觀的就業機會，高屏澎東分署今天結合旅展再度推出「展中展」，由25個優質在地民間團體展現亮麗的培力成果，讓更多人看到地方之美。

勞動發展署高並澎東分署今年以「多元大市祭˙繽紛秋遊趣」為主題，在高雄巨蛋推出大型假日市集，包括日光小林、輔導顛癎病友的「閃電包子」等25個培力團體帶來遊程、美食、手作工藝等不同主題特色產品與體驗。

開幕活動由屏東孩子組成的「阿緱囝仔人聲樂團」及高雄日光小林社區的「大滿舞團」帶來祖靈祝福，展開序曲，即起搭配秋季國際旅展展到29日止。

勞動力發展署、高屏澎東分署、行政院南部聯合服務中心、高雄市政府勞工局等多位首長共同啟動「亮地方」沙漏，象徵勞動部投入資源，點亮高屏澎東在地產業的用心。

高屏澎東分署長郭耿華說，多元方案已推動20年，輔導在地產業及失業者重獲就業機會是主要目標，盼透過政府挹注經費及資源，扶植地方產業獨立發展，同時創造就業機會。

像這次參展的亮點包括永安新港社區合作社，閃電包子等，前者是全台唯一純海水石斑養殖區，從自產自銷到結合小漁創立合作社，生產的石斑這次完全不受大陸禁銷影響。

高屏澎東分署也表示，「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」推展20年，總核定補助超過1萬2千個計畫，協助超過15萬人就業，成果斐然。這次活動推出「島嶼行旅」、「山海好食」及「好品選物」三大展區，開幕送限量好禮，至29日活動期間，也推出各項體驗活動。

勞動發展署高並澎東分署今年以「多元大市祭˙繽紛秋遊趣」為主題，在高雄巨蛋推出大型假日市集，展現亮麗的培力成果。記者王昭月／攝影
勞動發展署高並澎東分署今年以「多元大市祭˙繽紛秋遊趣」為主題，在高雄巨蛋推出大型假日市集，展現亮麗的培力成果。記者王昭月／攝影
勞動發展署高並澎東分署今年以「多元大市祭˙繽紛秋遊趣」為主題，在高雄巨蛋推出大型假日市集，展現亮麗的培力成果。記者王昭月／攝影
勞動發展署高並澎東分署今年以「多元大市祭˙繽紛秋遊趣」為主題，在高雄巨蛋推出大型假日市集，展現亮麗的培力成果。記者王昭月／攝影

勞動部 包子 旅展

延伸閱讀

辦訓品質擦亮招牌 勞動部雲嘉南分署TTQS蟬連5鍍金

鋼鐵石化業鬆綁輪班間隔 勞動部25日討論

雇主申請登記、貸款等須上勞動教育課？勞動部這樣說

勞動部訂「勞動教育促進綱領」 勞權教材融入國教

相關新聞

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

暑假最後一個假日，屏鵝公路今天下午又現塞車潮，到下午4點為止，北上車陣已從台26線3.5公里處，塞到台1線459.6公里...

好野人賽車摔入田怎辦？ 車主離開後他們助吊救談賠償

台東縣關山鎮前晚起3天舉辦「拉力賽事活動」，部分「好野人」參賽車輛為搶分加速，或轉彎時路況不佳摔車入田，都交由主辦單位事...

4廠商各投4標！種樹百里2.0計畫遭疑「事先內定」 公路總局回應了

「種樹百里2.0計畫」正如火如荼推進，業界消息指出，112公里分成4個桿線下地及景觀優化工程標案，有4家廠商各投4標，評...

種樹百里工程再推進！首支電桿拔除 暑假後全面施工

屏鵝公路種樹百里2.0計畫施工進程再推進，昨天拔除第一支台電電桿，預告暑假後桿線下地工程將全面展開。公路總局三工處長吳昭...

完成第四劑施打 屏東縣天涯海角疫苗速打站2天逾1.2萬人

屏東縣政府8月27日至28日連續2天在縣立體育館及各鄉鎮衛生所開設33處疫苗速打站，為65歲以上(原住民55歲)長者接種...

旗津辦活動最怕塞車 網熱議找交通解方

高雄上周末一連兩天的「2022旗津風箏節」吸引7萬多人，造成過港隧道大塞車，居民嘆回家成了最遠的距離，原本1小時車程花了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。