勞動部「多元大市祭」 邀民眾暢遊高屏澎東好行、好物

勞動部推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」逾20年，扶植不少地方產業自立自強，並創造可觀的就業機會，高屏澎東分署今天結合旅展再度推出「展中展」，由25個優質在地民間團體展現亮麗的培力成果，讓更多人看到地方之美。

勞動發展署高並澎東分署今年以「多元大市祭˙繽紛秋遊趣」為主題，在高雄巨蛋推出大型假日市集，包括日光小林、輔導顛癎病友的「閃電包子」等25個培力團體帶來遊程、美食、手作工藝等不同主題特色產品與體驗。

開幕活動由屏東孩子組成的「阿緱囝仔人聲樂團」及高雄日光小林社區的「大滿舞團」帶來祖靈祝福，展開序曲，即起搭配秋季國際旅展展到29日止。

勞動力發展署、高屏澎東分署、行政院南部聯合服務中心、高雄市政府勞工局等多位首長共同啟動「亮地方」沙漏，象徵勞動部投入資源，點亮高屏澎東在地產業的用心。

高屏澎東分署長郭耿華說，多元方案已推動20年，輔導在地產業及失業者重獲就業機會是主要目標，盼透過政府挹注經費及資源，扶植地方產業獨立發展，同時創造就業機會。

像這次參展的亮點包括永安新港社區合作社，閃電包子等，前者是全台唯一純海水石斑養殖區，從自產自銷到結合小漁創立合作社，生產的石斑這次完全不受大陸禁銷影響。