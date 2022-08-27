慶祖孫節 高雄10組長相激似祖孫三代出列

慶祝祖父母節，高雄市教育局今年首辦「祖孫金像獎」，選出10組長像激似的祖孫三代共度佳節！高雄市家長教育改革協會理事長魏孟雪表示，現代小朋友與長輩的互動越來越少，很多祖父母易被忽略而覺得孤單，祖孫節活動可鼓勵孩子與長輩多親近，別具意義。

今年頒發的「祖孫金像獎」由高市各級學校選出祖孫三代長相相似及情感融洽的家庭表揚，頒贈客製「似顏繪」畫框與獎狀，其中三民家商黃威勲、鹽埕國中謝宇勝、左營國中蔡翔亦、岡山國小許智惇、中庄國小宋艾、中山國小鄭東築、漢民國小蘇紫嫣、獅甲國小陳為中、前金國小黃彤恩、三民國小林明漳出線。

有阿美族血統的中庄國小6年級學生宋艾，與媽媽李紫綺、外婆彭秀玉今天穿著一模一樣的服裝亮相，三人長相超像，阿嬤也幾乎凍齡，笑稱自己是「姊姊」，宋艾最喜歡外婆煮的蝸牛料理，她祝外婆永遠青春美麗。

三民國小6年級學生林明漳的阿公林大有在三鳳中街經商賣糖果餅乾，祖孫三人擁有招牌微笑，阿公說，他對兒孫的教育開明，最令他得意的是孩子很有禮貌，彰顯好家教。