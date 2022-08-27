電競博覽會暨自由車電競爭霸賽 今在高雄開幕

2022高雄電競博覽會暨臺灣盃國際自由車電競爭霸賽今在高雄開幕，高雄市長陳其邁出席盛會，與網紅娣奇行快打遊風對戰，也體驗虛擬「尬車」樂趣，他說，電競從掌上電動到現在的元宇宙愈來愈多元，市府將結合5G AIoT發展，輔導電競產業前進，給相關領域產業最大力的扶持。

高雄電競博覽會暨臺灣盃國際自由車電競爭霸賽今在高雄展覽館北館登場，陳其邁輕裝現身，上場與網紅娣奇PK「快打旋風」，賽前說沒有信心，結果二度把對手KO，毫不留情。稍後他更體驗虛擬尬車，踩著單車在街頭追風，扺達終點時間僅輸玩家小向5秒，成績令人刮目相看。

陳其邁表示，市府在基礎建設、產學合作等面向大力支持電競產業，希望電競選手從學校、比賽生涯或賽後退役，仍然在電競產業裡繼續前進。科技日新月異，電競產業已從過去掌上型電動到紅白機至今天的元宇宙，也跨領域與AR、VR或實體的各領域結合。

他說高雄不少科技大學設有電競相關科系，六都裡面不論是電競比賽、政策環境，市府都最給力，主要希望電競選手在職涯裡能與產業接軌。這兩天歡迎民眾更進一步認識了解電競產業在台灣和高雄的發展狀況。