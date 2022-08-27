福建更生保護會辦「更生家庭學童贈書」 嘉惠33位貧困生

福建更生保護會運用金門地檢署緩起訴處分金日昨舉辦「更生人家庭學童扶助方案贈書活動」，由該會鄭銘謙董事長（福建高等檢察署金門檢察分署檢察長）主持，贈送給20個家庭，共33位學生書籍，幫助不少貧困家庭減輕負擔，令受扶助的更生人倍感溫馨。

這項溫暖的活動，包括金門地檢署檢察長郭景東、金門監獄秘書羅毓維、福建更生保護會董事黃怡凱、顏郁芳；顧問莊水池、蔡育仁；更生輔導志工陳媽愛、張序伯、蔡根培、許明吉、李坤南、洪篤全等人都熱情參與。

福建更生保護會表示，此次的贈書對象的來源計有該會目前服務中的更生人、金門地檢署受保護管束人、以及金門監獄的受刑人，計來自20個家庭，4位高中生、14位國中生、15位國小學童，合計共33位受惠。

鄭銘謙表示，感謝金門地檢署郭景東檢察長的大力支持，挹注緩起訴處分金，促成本次公益活動。他也提及，金門雖小，但愛心滿滿，從石雕公園博士牆上的滿滿名字，就可以知道金門地區文風鼎盛，非常注重教育，該會希望透過贈送參考書的活動，減輕貧困家庭的教育負擔，讓學童透過家長的指導與自習，提高學習表現。

稍後，並由志工夥伴在開學前將參考書分送案家，同時瞭解有無其他需求，落實法務部「貫穿式司法保護」及「援助家庭」的政策。

郭景東也說，福建更生保護會善用緩起訴處分金，協助貧困家庭求學資源。他也表示，本次活動只是開端，33套參考書不多，扶助的個案也非全部，期盼未來一起攜手，讓地區的司法保護扶助措施可以更加全面與完整。