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連3天停電 KK政線議員砲轟台電「吃高雄夠夠」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄接連3天都出現大規模停電，國民黨KK政線議員砲轟台電太誇張。圖／KK政線提供
高雄接連3天都出現大規模停電，國民黨KK政線議員砲轟台電太誇張。圖／KK政線提供

炎炎夏日沒冷氣很難受，高雄卻接連3天發生大規模無預警停電，高市議會國民黨KK政線議員今天砲轟台電「吃高雄夠夠」，為何高雄優先設天然氣接收站，連跳電也是高雄優先，市長陳其邁別再只是震怒，要站出來替市民討公道。

高雄連3天發生停電事故，25日晚上社武一次變電所第33饋線斷路器開關跳脫，左營區3859戶停電；26日中午民族變電所第45饋線再發生事故，7525戶停電，事故與白蟻有關。今早5點多鼓山變電所饋線遭松鼠碰觸，鼓山、鹽埕等區8416多戶又停電，左營區連3天上榜。

KK政線議員李亞築表示，高雄每年發電500億度，南電北送到其他縣市，台電在興達發電廠、大林發電廠增加發電機組，全國設立8座天然氣接收站，高雄就設3座，台電予取予求，竟挑選最熱天氣不斷無預警停電回報高雄。

議員蔡金晏指出，變電所設備、空中電線或地底電纜，幾乎都逃不過大小動物襲擊，難道是動物對高雄的仇恨值特別高？或者台電在高雄的電力設備特別脆弱？

「高雄跳電3天，實在吃高雄夠夠」，鍾易仲說，高雄無預警停電的次數、規模、頻率可能全國第一，為何高雄電網特別脆弱，動物總選在用電量大的夏天襲擊高雄電網，這些問題始終沒有答案；高雄市長陳其邁是高雄的大家長，台電再三誇張演出，難道除震怒外，沒有其他具體有效的辦法要求台電改善，陳其邁要站出來，幫高雄市民討公道。

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