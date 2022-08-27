金門表揚金鑽婚夫妻 52對「老倆口」接受全場祝福
金門縣政府今天舉辦「金讚幸福～金婚、鑽石婚」表揚活動，共有52對金鑽婚夫妻檔接受表揚，這些阿公阿嬤經過新娘秘書精心打扮，全都變得不一樣，金門縣長楊鎮浯逐一頒獎表揚，讓這些「老倆口」接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚甜蜜時光，會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。
這場「金婚、鑽石婚表揚活動」於今日上午假金湖飯店舉行，共有16對鑽石婚與36對金婚夫妻齊聚接受親友及眾人的祝福；活動由縣長楊鎮浯主持，他也偕同夫人張婭玲出席，包括縣議員李養生、社會處長董燊各鄉鎮長等人均到場祝賀。
雖然今年受疫情影響精簡活動流程，但縣府依然精心佈置氣球拱門，貼心的為金鑽婚夫妻準備白色婚紗、襯衫及領結，並且聘請「新娘秘書」協助打理阿嬤的妝容，讓與會的金、鑽婚夫妻們，重溫昔日結婚甜蜜時光，台下閃光燈此起彼落，一起見證長輩堅貞的愛情。
楊鎮浯致詞時表示，今天是一個感恩、感動、溫馨的日子，看到一起走過50、60年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。今日在這裡接受表揚的夫妻結婚都超過50年，共同牽手走夫妻同心，牽手走過最辛苦的年代，同甘共苦，將子女撫養長大，這種堅毅和熱情精神值得年輕一輩學習模仿。
今年報名參加的金婚、鑽石婚長者共有79對，受疫情影響僅52對出席參與活動，對於這些長者，縣府也給予非常的祝福，也希望藉由金、鑽婚活動的舉辦，讓更多鄉親珍視婚姻及家庭的價值，也鼓勵為人子女要善盡孝道，讓美滿幸福的家庭，成為穩定社會的重要力量。
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