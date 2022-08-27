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金門辦社區民宅災害搶救演練 逼真到民眾差點誤會...

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門消防局今天前進忠孝新村辦理社區民宅災害搶救演練，過程相當逼真。圖／金門縣消防局提供
金門消防局今天前進忠孝新村辦理社區民宅災害搶救演練，過程相當逼真。圖／金門縣消防局提供

消防局為加強住宅火警救援及社區應變能力，由第二大隊大隊長陳國瑋規劃辦理社區民宅災害搶救演練，今天登場的演練總計出動3輛消防車及2台救護車，自衛消防編組總計19人次，整個過程逼真，還有民眾一度誤會真的有民眾受傷被困。

社區民宅災害搶救演練在今天上午於忠孝新村舉行，包括縣警局副局長翁誌宏、榮光社區發展協會理事長張光海、忠孝社區發展協會理事長王石堆及忠孝社區巡守隊隊長呂寶玉等，場景借用忠孝新村民眾家宅，該建築為三層住宅建物，狀況想定有2民眾受困於民宅中及1名消防人員在救援過程因火場環境嚴峻而受傷受困。

演練過程由救災救護指揮中心受理民眾報案，表示於該住宅因民眾炊事不慎導致火災事故，巡守隊巡邏發現後立即啟動自衛消防編組，進行任務分工，滅火組因無法控制火災現場再次回報給119請消防人員儘速到場。

此時金沙分隊率先抵達現場，因街道十分寬敞及並無雜物堆放，消防車輛及救護車能快速定位，抵達後迅速成立指揮站，指揮官用最快的速度指派任務分配給同仁及車輛，金沙16水箱車為主力攻擊車，金沙11水箱車占據水源及中繼水源，確保水源供給無虞，金湖12水箱車停於建物第四面，執行周界防護射水，避免火舌延燒周邊建築物而擴大災害範圍，16車停於民宅第四面立即佈水線至一樓庭院，接上分水器出水兩線戒備。

今天的演練，也模擬現場火勢愈發變大，消防人員迅速進入火場進行搶救，由於濃煙過大，造成民眾嗆傷及OHCA，消防人員迅速將受困民眾救出送往醫院。過程中1名消防同仁受傷無法自行移動，現場指揮官立即啟動RIT救援(即為快速救援小組，主要任務並不是救火，而是將受困或迷失於火場中的消防人員快速的救出）送醫，此次演練過程十分緊湊且逼真。

消防局局長呂英華呼籲，街道巷弄不應堆放雜物與隨意停車且救災現場勿圍觀，另外預防火災相對搶救火災來說，預防勝過搶救，若能在家中裝設住宅用火災警報器及學習正確地防災觀念，當災害發生初期能即時反應與搶救，以避免災害擴大，並將災害降至最低。

金門消防局今天前進忠孝新村辦理消防演練，過程相當逼真。圖／金門縣消防局提供
金門消防局今天前進忠孝新村辦理消防演練，過程相當逼真。圖／金門縣消防局提供
消防局為加強住宅火警救援及社區應變能力，今天辦理社區民宅災害搶救演練，與會人員合影。圖／金門縣消防局提供
消防局為加強住宅火警救援及社區應變能力，今天辦理社區民宅災害搶救演練，與會人員合影。圖／金門縣消防局提供
金門消防局今天前進忠孝新村辦理消防演練，過程相當逼真。圖／金門縣消防局提供
金門消防局今天前進忠孝新村辦理消防演練，過程相當逼真。圖／金門縣消防局提供

火災 巡守 救護車

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