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防飢餐館默默行善愛地球 恆春豎孤棚選手樂捐環保餐盒

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮防飢慈善餐館，昨天收到今年恆春豎孤棚冠軍攻旗手吳翊丞（右）和第4名黃政諭等隊員，合捐3萬元獎金購買的200個環保保溫餐盒，在地方傳為佳話。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮防飢慈善餐館，昨天收到今年恆春豎孤棚冠軍攻旗手吳翊丞（右）和第4名黃政諭等隊員，合捐3萬元獎金購買的200個環保保溫餐盒，在地方傳為佳話。圖／民眾提供

屏東縣恆春鎮獨居長者比例高，已故鎮代會副主席吳明文13年前創辦防飢慈善餐館，在善心人士資助和志工出錢出力下，為經濟弱勢獨居長者「宅配」送上熱騰騰的中餐便當，協會希望將一次性的紙餐盒改為可重覆用的環保保溫餐盒，卻苦無經費，昨天歡喜收到今年恆春豎孤棚冠軍攻旗手吳翊丞和第4名黃政諭等隊員，捐出3萬元獎金購買的200個環保餐盒，在地方傳為佳話。

防飢慈善餐館的源起，是吳明文競選鎮代表時，發現不少獨居老人中午帶著飯盒到競選總部盛飯菜，他們不全然是經濟因素，而是沒體力和精神料理中餐；吳明文和友人談及此事，對方欣然同意資助，吳妻楊美娥又找到自願採買和烹煮的志工媽媽，餐館選舉結束後轉型為「宅配送」餐館，每周一至周六，由志工送到獨居及困苦長者家中。吳明文病故後由姊姊吳美珠接任理事長，楊美娥負責會務，國民黨恆春青工會長游家銘任秘書長。

防飢慈善協會田30多名誰地志工分工合作，自動協調分成3班，採購食材、洗米、煮菜、包便當、送餐一手包。協會默默行善也開啟愛心連結，在地多家商店、台電核3廠、前縣議員張榮志和東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，都被協會無私無悔的付出感動，先後加入協辦行列，讓協會運作不致「斷炊」；22歲的吳翊丞和黃政諭等多名參加恆春豎孤棚賽的選手，昨天捐出200個環保餐具，讓楊美娥感動不已。

「防飢餐館一路走來13年，風雨無阻，無私奉獻的愛心捐款和無所求的婆婆媽媽志工居功厥偉，環保餐具讓便當送愛，更多了環保愛地球元素！」楊美娥說，讓她感動的是，常有不知名的善心人士捐贈白米、調味料，還有人主動送來自己家栽種的蔬菜、水果，愛心源源不絕湧入，廚房歡笑洋溢，大家愈做愈起勁，這是台灣最美麗的風景。

獨居老人 恆春 愛心

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