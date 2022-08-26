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小動物又來亂 高雄左營區停電竟是白蟻咬穿電纜

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄左營區昨晚停電，台電經查是白蟻咬穿電纜！記者王昭月／翻攝
高雄左營區昨晚停電，台電經查是白蟻咬穿電纜！記者王昭月／翻攝

高雄左營區昨晚與今天下午相繼傳出停電事故，兩次加總造成上萬戶沒電可用，台電追查原因，昨晚造成停電的禍首竟是電纜遭白蟻咬穿。

近來造成台電停電事故的禍首，不乏鳥類、松鼠等小動物，但昨晚高雄左營區停電的元凶，經台電追查是「白蟻」，令人匪夷所思。

台電高雄營運處副處長邱玉典今午表示，昨晚和今午兩起停電事故，造成高雄市左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路一帶停電，昨天3000多戶，今天是7525戶，經追查，昨晚停電是因白蟻咬穿電纜，今午的原因仍在了解，但停電戶已於2點43分全數復電。

邱玉電進一步說明，昨晚停電話，改以民族路變電所轉供電力，不巧今午民族變電所第45饋線跳脫，因而再度停電。

外界對於白蟻咬穿電纜感到匪夷所思，邱玉典則說，其實白蟻造成停電並不少見，台電人員追查昨晚停電事故時，在電箱電纜接頭處發現清楚的白蟻蹤跡，抽換電纜時發現埋在地下的電線確實遭白蟻咬穿，是停電肇因。

他表示，一般架在空中的電線，容易被鳥禽及松鼠等小動物碰觸造成跳電等情形，埋在地底的電纜，則可能遭白蟻咬穿或不慎挖斷等外力破壞。

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