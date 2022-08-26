開學在即視察金門校園防疫 楊鎮浯：學生普篩快篩陰再入學
全國高中以下學校開學日定於8月30日，金門縣長楊鎮浯今天到金鼎國小視察，關心校園防疫準備，以確保開學前校園防疫物資儲備及防疫措施，楊鎮浯表示，為讓學童能在開學日安心上學，國中以下學童將在開學前進行普篩，快篩陰性再入校上學。
楊鎮浯在今天中午偕同秘書長陳祥麟、金寧鄉長楊忠俊及環保局長楊建立一起至金鼎國小視察，關心校園防疫準備，以確保開學前校園防疫物資儲備及防疫措施，期間由金鼎國小校長曾秀玲、主任及校護等防疫同仁一同為縣長報告校園防疫事宜，包含開學期間的固定入校通道、上午下午階段性的量測體溫、手部清消、中午用餐防疫準備及每節上課鐘響前2分鐘的手部清潔鐘聲等防疫措施，皆屬學校用心為開學所作之防疫準備。
楊鎮浯勉勵各校同仁，目前縣內因應開學潮，防疫措施尤為重要，請大家一起為防疫盡一份心，金門縣政府備齊防疫物資，學校也已陸續完成開學應有的防疫措施，請家長及民眾放心，大家一起攜手做好防疫，讓孩子安心上學，健康學習。
楊鎮浯提到，本縣為因應教育部規範的新防疫指引，考量開學在即，為讓鄉親學童能在開學日安心上學，故在開學日前國中以下學童進行普篩，每名學生領取1劑篩劑，快篩陰性再入校上學，所需篩劑由金門縣府負擔，另有關防疫物資─快篩試劑及消毒用酒精，金門縣政府亦於7月8日至8月24日完成各校配發，以因應新學期的到來。
另外，楊鎮浯也感謝環保局及所屬環境清消人員，能於開學前至各校協助做環境清消，及長時間為地區的防疫清消努力，並再次呼籲家長、民眾，現在國內新冠肺炎變種病毒再起，為確保學生與家人安全，請儘速與醫療院所預約接種疫苗，以提升抵抗力，降低病毒對身體的危害。
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