國發會主委龔明鑫：高雄從末段班躍居智慧城市首位

第2屆「亞灣創新X新創大南方」（Meet Greater South X 5G AIoT Expo）展覽今起在高雄展覽館登場，開展首日即傳3大訂單捷報，與會的國發會主委龔明鑫表示，高雄一年多前在智慧城市評比還居末段班，上周頒獎已躍居全台第一，未來可望成為經營大東亞的示範據點。

這次盛會由數位時代與創業小聚攜手高雄市政府主辦，集結200家以上新創團隊與會，其中近5成來自大南方在地團隊。會場規畫數位內容體驗科技等7大主題展區，另有CISCO、微軟、勤業眾信、中華開發、經濟部中小企業處、技術處、國科會、高醫大等25個產官學單位參展。

「數位時代」榮譽發行人何飛鵬指出，8個月前懷著忐忑心情到高雄辦MEET大南方展覽，希望把創新創業氛圍帶至南部，這屆參展攤位增加一至二成，參觀人數大於去年，才體悟到以為台北為中心的思維是非常大的錯誤，台北之外應有另一個創新加速器的火車頭，創新創業產業也應在台灣遍地開花，才能有效促進經濟發展。

龔明鑫有同感，指當時要推AIoT（智慧物聯網）時還質疑台灣台灣有可能成為亞洲矽谷嗎？事實證明不僅在北部，南部也是「矽谷」。高雄近兩年在產業發展上出現巨大變化，2年前高雄亞灣還在討論要不要蓋摩天輪，誰想到兩年後台積電、新創會來高雄！一年多前高雄在智慧城市評比居末段班，上周已躍第一。

國科會副主委陳宗權指政府致力推動新創產業，10年來在日本及台灣有一個「獨角獸」上市，期待未來高雄也能有獨角獸誕生。經濟部技術處長邱求慧說，行政院去年三月通過AIoT亞灣創新園區發展方案，宣示未來四年投入106億，打造亞灣成為科研的創新跟智慧生活園區，一年多來已引入11個5G AIoT國內外廠商進駐廠商，未來可望引入100億投資額，創2500個就業機會，亞灣新創園也有7家加速器，42 個團隊進駐，堪稱精銳盡出。

美國在台協會高雄分處副處長李明磊指未來會協助引進更多美國企業創投來參與南台灣，激發更多元化國際化的新創的生態圈5G生態鏈。

高市長陳其邁表示，機會常伴隨挑戰而來，數位解決方案及應用服務，有機會變成「產品」，帶來可觀的商機，他舉例，高雄這次防疫透過大數據將病患做風險分類，即是善用智慧科技的案例。他說，市府與國發會在亞灣區採取的策略，希望從雲端平台到系統整合，幫新創變成完整生態系，除此也倡議「亞灣2.0計畫」，在地段昂貴的亞灣區準備興達逾1000戶的社宅供企業員工安家。