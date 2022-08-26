高雄左營7525戶停電 地下電纜故障下午已復電

高雄市左營區昨晚3859戶停電，同一區今天再停電。台電高雄區營業處訊息指出，中午12時59分民族變電所饋線跳脫，包含昨天停電區域，共影響7525戶，下午2時43分全數復電。

台電說明，昨天社武一次變電所第33饋線（11仟伏）發生斷路器開關跳脫停電事故，影響3859戶，隨後轉以民族變電所第45饋線供電，同步搶修故障線路；但今天民族變電所第45饋線再發生事故，造成左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路等一帶停電。

台電表示，經查為地下電纜發生故障，已緊急派員維修。

中央氣象局觀測資料指出高雄左營區今天中午氣溫飆破30度，體感溫度更上看34度。氣象局也對高雄市發布高溫黃色燈號，提醒民眾避免戶外活動，外出須注意防曬、補充水分、慎防熱傷害，在室內也要注意人體或環境降溫。

天氣炎熱又遇停電，受影響住戶表示，沒辦法開冷氣真的很熱，而且2天接連發生停電問題令人不悅。