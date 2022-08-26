又停電！高雄左營中午饋線跳脫 多處號誌失靈網友噓爆

高雄左營區昨晚9點多才停電，今天下午高鐵左營站附近有停電，讓網友噓爆，台電表示，今天是因民族變電所第45條饋線跳脫，造成7525戶停電，事故還在查修中。

高雄左營區昨晚9點10分傳出停電，台電高雄營業處查出是社武一次變電所第33饋線相間及接地電驛動作，因斷路器開關跳脫導致停電，受影響為3859戶；這波倍電造成當地一度交通號誌停擺。

沒想到左營區今天下午1點多又傳停電，範圍在高鐵左營站一帶，網友在PTT高雄版發文詢問，「還有其他地區有災情嗎？」，網友馬上回報，華夏路跟崇德路及文府路跳電，燕巢也停，有網友酸爆「又是類缺電」。

台電表示，今天中午近1點時因民族變電所第45饋線跳脫，造成高雄市左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路一帶共7525戶停電，事故原因尚在查修中。

警方表示，這波停電，博愛、重上，博愛、崇德路口號誌燈都不亮，已請左營警分局同仁在路口疏導，並通報維修。