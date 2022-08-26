泳渡澎湖灣28日登場 上千選手同場競技
受疫情影響停辦2年的泳渡澎湖灣活動，28日將在觀音亭海域登場，將有來自全國1200名選手下水挑戰，獲總統教育獎的全障運金牌選手林育夙也將挑戰2000公尺。
2022泳渡澎湖灣活動今天由澎湖縣政府參議王國裕、教育處副處長許錫棋，以及鐵人三項國手張綺文、全障運金牌選手林育夙、年僅7歲的陳棋薇等3名代言人共同啟動，宣告28日在觀音亭海域登場，3名代言人也將分別挑戰5000、2000和500公尺。
王國裕表示，今年的泳渡澎湖灣邁向20週年，20年來吸引了超過2萬人次前來澎湖挑戰，今年在疫情趨緩下恢復舉辦，吸引1200名選手參賽。
澎湖縣政府教育處表示，今年泳渡澎湖灣活動，除了馬公與漁翁島的島對島5000公尺「泳渡組」外，還有2000公尺的「挑戰組」與500公尺「體驗組」等，參加者年紀最大為86歲洪鐵男、最小則為7歲的陳棋薇。
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