新創大南方在亞灣 高市青年局組團綻放高雄青創力

2022「Meet Greater South X 5G AIoT Expo 亞灣創新X新創大南方」今明兩天在高雄展覽館南館盛大舉辦，高雄市青年局與高雄在地青創業者及高雄醫學大學共同組團參展，本次展覽以青創力Cube為概念，象徵集合多元領域的青年創業力，融合科技、速度的元素，塑造具有科技感及未來感的展示空間，搭配展期間精彩的名人沙龍創業講座及產品展示，吸引大量民眾駐足詢問互動。

高市青年局長張以理表示，此次攜手高雄醫學大學，率領19家由人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、智慧醫療、體感科技、行動智慧、農業科技及地方創生，涵蓋不同領域的參展業者，共同組成高雄青創館。其中有為長照需求打造的智能移轉位子母型照顧床，資通行動透過「GLAD Taxi」服務，結合大數據及關鍵技術打造智能雲端計程車派遣平台，以及運用體感控制無人機跟行動骨骼等技術，充分展現高雄青創業者的技術實力。