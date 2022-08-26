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對藥癮者提供緩起訴多元處遇 陳其邁盼高雄成典範

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市長陳其邁希望對藥癮者的「緩起訴本土化多元處遇」，可成為中央及其他縣市推動司法多元處遇的典範。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁希望對藥癮者的「緩起訴本土化多元處遇」，可成為中央及其他縣市推動司法多元處遇的典範。圖／高雄市政府提供

高雄市政府昨天召開毒品防制會報，高雄市長陳其邁對司法、醫療與毒防工作合作，對藥癮者以「緩起訴本土化多元處遇」，可降低再犯，盼成為中央及其他縣市推動司法多元處遇模式的典範。

高雄市毒防局自2018年成立，便依據行政院「新世代反毒策略行政綱領」，與司法單位合作，希望將施用毒品的被告，視為藥癮的「病患刑犯人」來處置，加上違反毒品防制條例的受刑人人數，有一半是毒品相關犯罪，近年毒防局並與高雄市凱旋醫院、高雄長庚、國軍高雄總醫院、高醫、慈惠、義大、高雄榮總、旗山醫院及樂安醫院推動「高雄市本土化多元處遇計畫」，讓藥癮者接受戒癮治療。

高雄市毒防局長林瑩蓉表示，為減少藥廳者醫療成本，有效降低再犯，2020年至今年7月，經檢方諭知緩起訴的藥癮者當中，事後只接受醫療戒治而未接受多元戒癮者，有多達三成二人數因再犯或失聯被撤銷緩起訴，但接受多元戒癮處遇者，再犯或失聯者只占一成六，沒再犯的人數多達八成四，而且撙節醫療戒治費用高達614萬元，不但成效更佳，而且更節省戒治費用。

高雄市長陳其邁在毒品防制會報，表示高雄市結合司法、醫療及毒防，推動「緩起訴本土化多元處遇」模式，提供專業醫療評估分流處遇，並與社區及里辦公室合作設立毒防關懷站，強化涉毒兒少保護機制，以及「點亮家中溫暖燈」計畫，提供戒癮醫療加碼補助，另在加強監控八大娛樂場所等高風險場所，也有良好成果。

陳其邁表示，希望持續強化毒防網、治安網及社安網合作，並結合民間力量，有效打擊毒品犯罪、多元輔導降低再犯、貫徹毒品防制政策，為市民打造無毒健康家園。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄市政府昨天召開毒品防制會報。圖／高雄市政府提供
高雄市政府昨天召開毒品防制會報。圖／高雄市政府提供

毒品 陳其邁 反毒

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