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女性運動人口增 高雄議員建議優化「女性優先」標示牌
女性運動人口不斷增加，要跟男生搶籃球場地不易，高雄市少數公共籃球場張貼「女性優先」標語，鼓勵男性禮讓女性使用。
議員黃文志認為，男女肢體接觸可能造成不便，女性優先使用場地有必要性，目前張貼的標語過小容易忽視。運發局回應，除思考字體大小與位置外，也考慮改用顏色當識別，會積極改善，推廣女性運動性別友善球場。
高市議會今日進行社政部門業務報告與質詢。議員黃文志指出，近年女性運動人口增加，男女運動人口比例愈來愈近，根據教育部運動人口資料統計，106年女性30.9％、男性35.6％，110年女性32.4％、男性35.4％，除伸展、舞蹈等項目女性居多外，從事球類運動的男性人數比女性多三倍左右。
另據高市主計處統計，高雄市58.1%女性認為，設置女性運動專區會提升女性運動意願，開辦「女性專屬運動課程」及「女性有優先使用場地權利」做法最具吸引力。
黃文志說，男女天生身材及運動能力有別，且有很多肢體碰觸，民眾反映籃球場最需要設置性別友善球場，但目前僅在北高雄世運及青少年籃球場各有一面標示，但數量不夠多也不清楚。以成大籃球場為例，字體相當大又清楚，應加強女性優先標示，另強化宣導禮讓觀念，讓喜歡打籃球的女性更喜歡去運動。
運發局長侯尊堯表示，高雄市女足、女壘表現都很優異，針對議員建議會盡快改善，不一定使用文字，或許也可替籃柱或籃板上不同顏色油漆，傳達性別友善概念。
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