快訊

馬鞍颱風外圍環流影響擴大 屏東台東豪雨、彰投雲大雨

重複感染為下波疫情特徵 指揮中心：下周單日恐突破3萬例

打造身障生樂園 成功特教獲國際認證學校經營創新殊榮

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市成功特殊教育學校參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，勇奪學校經營創新類特優殊榮。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，勇奪學校經營創新類特優殊榮。記者徐如宜／攝影

從荒地到成為身心障礙生學習樂園，高雄市立成功特殊教育學校營造快樂空間，學校今年參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，打造特殊教育學習園地特色，脫穎而出勇奪學校經營創新類特優殊榮，也是全國唯一獲獎的特教學校，10月21日前往台北市立大學受獎。

成功特教學校緊鄰高雄市亞洲新灣區，在83年時還是一片荒地，學校即率先披荊斬棘設校建設。校長蔡鴻文表示，近年來交通建設與重大公共建築，以及周邊新興商圈、豪宅高樓紛紛搶入，讓學校成為水泥叢林最後一塊綠地。巨傘型的老榕樹、榕樹下的造景高台，還有烏龜的家、藝術花園，成為成功特教學校的特色。

蔡鴻文與主任鄭坤益、鄭琇、張瑋珊組成團隊，參與國際教育榮譽學會KDP主辦的「2022 Best Education-KDP全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動」，經過全國各級學校校長、主任提報撰寫論文初審、現場簡報提問複審，脫穎而出勇奪「學校經營創新類（校園營造與資源運用）特優殊榮。

成功特教學校因應周邊環境變化，同步進行校園改造，與鄰近整體城市景觀搭配，站在身心障礙弱勢需求者學習的角度，為學校引入環境改造新創意，打造特殊教育特色美感校園。

近幾年來少子化的效應，以及職校普設特教班的衝擊，讓特校的學生少了三分之一以上。蔡鴻文說，為提供學生最好的學習環境，學校努力爭取經費，已爭取超過千萬的預算，從「社區通學道」、「第一、二期的校園美感環境再造計畫」，以及即將完成啟用的「共融式無障礙遊樂場」等，都讓學校更美更有特色。

高雄市成功特殊教育學校校長蔡鴻文表示，學校站在身心障礙弱勢需求者學習的角度，為學校引入環境改造新創意，打造特殊教育特色美感校園。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校校長蔡鴻文表示，學校站在身心障礙弱勢需求者學習的角度，為學校引入環境改造新創意，打造特殊教育特色美感校園。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，勇奪學校經營創新類特優殊榮。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，勇奪學校經營創新類特優殊榮。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，勇奪學校經營創新類特優殊榮。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，勇奪學校經營創新類特優殊榮。記者徐如宜／攝影

高雄市 台北市立大學

延伸閱讀

特教體育怎麼教？ 次長：師資仍匱乏

新北辦特教暑期34營隊 提升身障生學習興趣

嘉大教師甄試大放異彩 劉芷璇榮登桃市特教榜首

體操／得分超過東奧銀牌 李智凱完成E級新動作拚認證

相關新聞

打造身障生樂園 成功特教獲國際認證學校經營創新殊榮

從荒地到成為身心障礙生學習樂園，高雄市立成功特殊教育學校營造快樂空間，學校今年參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎...

少子化衝擊 嘉義縣50所國小裁併、46所閒置校園活化

嘉義縣高國中小學配合全民運昨天提前開學，少子化浪潮，教育部統計，全國國中小停辦或遷校高達297校，其中，280校校園活化...

首次私校退場審議會最快8月底召開 25席委員名單保密

私校退場條例今年五月公告，教育部後續陸續公告子法補充，並於今日（8/23）正式公告「高級中等以上學校退場審議會組織及運作...

高市開學防疫 上課固定座位、不共食、用餐須隔板

即將開學，高雄市教育局今天表示，校園已在開學前完成環境消毒，呼籲家長盡速讓學童接種疫苗；開學後將落實教職員工生病不入校、...

因應通膨 原民會宣布調高大專院校原民學生獎助金

因應通膨，原民會今天宣布調高大專院校原民學生獎助金。獎學金由2萬2000元提高至3萬2000元，一般助學金及中低收入戶助...

勞動部訂「勞動教育促進綱領」 勞權教材融入國教

勞動部今年訂出「勞動教育促進綱領」，結合跨部會、地方政府之力提升勞權觀念，針對學生、有就業意願未就業者、在職及轉職勞工、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。