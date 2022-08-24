打造身障生樂園 成功特教獲國際認證學校經營創新殊榮

從荒地到成為身心障礙生學習樂園，高雄市立成功特殊教育學校營造快樂空間，學校今年參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，打造特殊教育學習園地特色，脫穎而出勇奪學校經營創新類特優殊榮，也是全國唯一獲獎的特教學校，10月21日前往台北市立大學受獎。

成功特教學校緊鄰高雄市亞洲新灣區，在83年時還是一片荒地，學校即率先披荊斬棘設校建設。校長蔡鴻文表示，近年來交通建設與重大公共建築，以及周邊新興商圈、豪宅高樓紛紛搶入，讓學校成為水泥叢林最後一塊綠地。巨傘型的老榕樹、榕樹下的造景高台，還有烏龜的家、藝術花園，成為成功特教學校的特色。

蔡鴻文與主任鄭坤益、鄭琇、張瑋珊組成團隊，參與國際教育榮譽學會KDP主辦的「2022 Best Education-KDP全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動」，經過全國各級學校校長、主任提報撰寫論文初審、現場簡報提問複審，脫穎而出勇奪「學校經營創新類（校園營造與資源運用）特優殊榮。

成功特教學校因應周邊環境變化，同步進行校園改造，與鄰近整體城市景觀搭配，站在身心障礙弱勢需求者學習的角度，為學校引入環境改造新創意，打造特殊教育特色美感校園。