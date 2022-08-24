打造身障生樂園 成功特教獲國際認證學校經營創新殊榮
從荒地到成為身心障礙生學習樂園，高雄市立成功特殊教育學校營造快樂空間，學校今年參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動，導入環境改造新創意，打造特殊教育學習園地特色，脫穎而出勇奪學校經營創新類特優殊榮，也是全國唯一獲獎的特教學校，10月21日前往台北市立大學受獎。
成功特教學校緊鄰高雄市亞洲新灣區，在83年時還是一片荒地，學校即率先披荊斬棘設校建設。校長蔡鴻文表示，近年來交通建設與重大公共建築，以及周邊新興商圈、豪宅高樓紛紛搶入，讓學校成為水泥叢林最後一塊綠地。巨傘型的老榕樹、榕樹下的造景高台，還有烏龜的家、藝術花園，成為成功特教學校的特色。
蔡鴻文與主任鄭坤益、鄭琇、張瑋珊組成團隊，參與國際教育榮譽學會KDP主辦的「2022 Best Education-KDP全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎競賽活動」，經過全國各級學校校長、主任提報撰寫論文初審、現場簡報提問複審，脫穎而出勇奪「學校經營創新類（校園營造與資源運用）特優殊榮。
成功特教學校因應周邊環境變化，同步進行校園改造，與鄰近整體城市景觀搭配，站在身心障礙弱勢需求者學習的角度，為學校引入環境改造新創意，打造特殊教育特色美感校園。
近幾年來少子化的效應，以及職校普設特教班的衝擊，讓特校的學生少了三分之一以上。蔡鴻文說，為提供學生最好的學習環境，學校努力爭取經費，已爭取超過千萬的預算，從「社區通學道」、「第一、二期的校園美感環境再造計畫」，以及即將完成啟用的「共融式無障礙遊樂場」等，都讓學校更美更有特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言