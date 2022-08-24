家扶自立青年集愛助弱勢 12年來為家扶兒辦理免費配鏡

屏東縣方舟全人關懷協會理事長、家扶自立青年李清聖，有感於年幼家庭貧困，無法負擔配眼鏡費用，他長大後有能力之餘，他連續12年結合民間資源，李氏宗親會、一甲一光學公司、北市白金扶輪社等，為家扶兒童免費配鏡。

李清聖也是民進黨屏東市長提名參選人，李清聖說，趕在開學前，讓愛傳送屏東家扶中心，結合屏東縣驗光師公會等單位，協助免費配鏡，也捐贈物資提前過中秋。

屏東家扶中心扶幼委員會主委范安煌說，感謝眾多資源協助，屏東縣驗光師公會出動10名驗光師，協助家扶家庭成員驗光，今天有29名家庭照顧者配老花眼鏡、其中12名65歲以上祖父母、70名高中以下的兒少參與免費鏡片。

屏東市80歲阿美阿嬤今帶著孫子一起配鏡，阿美阿嬤說，配鏡費用不低，原本想把配老花眼鏡的費用省下來，在家扶老師鼓勵下，參加配鏡，驗光師很親切，測試度數時，不厭其煩協助她感受不同度數的視力舒適度。

東港的張媽媽雖未滿65歲，她長期在工廠上班，傳統產業需用視力，未滿65歲已有呈現老花，今天在老師邀請，免費配鏡，節省的費用，可以在開學前夕給孩子註冊使用。

國三的劉同學說，眼鏡壞掉了，現在帶月拋隱形眼鏡，家中有六個兄弟姊妹，配眼鏡費用要一兩千元，感謝家扶提供資源，省下配鏡費用，會好好珍惜。