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家扶自立青年集愛助弱勢 12年來為家扶兒辦理免費配鏡
屏東縣方舟全人關懷協會理事長、家扶自立青年李清聖，有感於年幼家庭貧困，無法負擔配眼鏡費用，他長大後有能力之餘，他連續12年結合民間資源，李氏宗親會、一甲一光學公司、北市白金扶輪社等，為家扶兒童免費配鏡。
李清聖也是民進黨屏東市長提名參選人，李清聖說，趕在開學前，讓愛傳送屏東家扶中心，結合屏東縣驗光師公會等單位，協助免費配鏡，也捐贈物資提前過中秋。
屏東家扶中心扶幼委員會主委范安煌說，感謝眾多資源協助，屏東縣驗光師公會出動10名驗光師，協助家扶家庭成員驗光，今天有29名家庭照顧者配老花眼鏡、其中12名65歲以上祖父母、70名高中以下的兒少參與免費鏡片。
屏東市80歲阿美阿嬤今帶著孫子一起配鏡，阿美阿嬤說，配鏡費用不低，原本想把配老花眼鏡的費用省下來，在家扶老師鼓勵下，參加配鏡，驗光師很親切，測試度數時，不厭其煩協助她感受不同度數的視力舒適度。
東港的張媽媽雖未滿65歲，她長期在工廠上班，傳統產業需用視力，未滿65歲已有呈現老花，今天在老師邀請，免費配鏡，節省的費用，可以在開學前夕給孩子註冊使用。
國三的劉同學說，眼鏡壞掉了，現在帶月拋隱形眼鏡，家中有六個兄弟姊妹，配眼鏡費用要一兩千元，感謝家扶提供資源，省下配鏡費用，會好好珍惜。
國民黨屏東市長參選人周佳琪長期關懷弱勢，長期捐款給慈善會，協助急難救助、喪葬費等支出。她在擔任屏東市青商會會長時，也舉辦寒冬送暖，幫助屏東市區邊緣戶，她也擔任屏東縣小太陽助學協會發起人，每年捐助與勸募經費50多萬元，資助縣內100多名弱勢學童助學金。
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